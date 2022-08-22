Экс-глава Яндекс.Новостей Лев Гершензон рассказал на своей странице в одной соцсети о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Проект делает интернациональная команда, в основном за пределами России.
По поводу финансирования Гершензон сказал, что опроект нашёл «первые деньги, почти 5% от предполагаемого бюджета, есть один грант, плюс несколько фондов интересуются проектом». Гершензон ушел из Яндекса в 2012-м и основал новую компанию — Detectum (поисковик товаров). Весной этого года после начала событий на Украине Гершензон высказывался о том, что Яндекс.Новости в своем нынешнем виде скрывают от российских пользователей объективную картину происходящего.
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Это попил денег предполагаемого бюджета или он и правда на что-то рассчитывает? Лучше бы искал какой поисковик, соцсеть или хотя бы просто крупный самоценный проект, кто его в свой первый экран интегрирует, иначе никому оно будет не нужно. Если, конечно, под агрегатором не имеется ввиду ссылочная помойка по типу smi2.
Да это никакой не стартап, это проект информационной войны. Из названия же видно.
Вся эта бежавшая за границу либерда может прислониться только к одному спонсору — нашему врагу.
Там просто больше никого нет.
В целом теория, что нужно агрегировать новости в 2022-м году, и может быть агрегатор не новостей даже, а обжигающей правды, не может не радовать своей незамутнённостью
Никто не замечает, что правды сейчас — с шагом в один градус, 360 штук по любому событию.
Какой градус будет у Гершензона, и почему именно на сайте Гершензона надо его получать, а не на источнике новостей — не очень понятно.
У всех проектов новостные агрегаторы это дополнение к существующим трафиковым страницам, как самостоятельный сервис такое не живёт
Что будет дополнять Лев — для меня лично большая загадка.
Гершензон в целом и в частности не очень умный, и все проекты, что он делал, были провальными даже не коммерчески, а технически: они банально не работали, не выполняли заявленную функцию.
Геополитический шторм выбивает из таких пожилых хипстеров остатки ума.