Экс-глава Яндекс.Новостей Лев Гершензон рассказал на своей странице в одной соцсети о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Проект делает интернациональная команда, в основном за пределами России.

По поводу финансирования Гершензон сказал, что опроект нашёл «первые деньги, почти 5% от предполагаемого бюджета, есть один грант, плюс несколько фондов интересуются проектом». Гершензон ушел из Яндекса в 2012-м и основал новую компанию — Detectum (поисковик товаров). Весной этого года после начала событий на Украине Гершензон высказывался о том, что Яндекс.Новости в своем нынешнем виде скрывают от российских пользователей объективную картину происходящего.