Бывший глава Яндекс.Новостей Лев Гершензон запустил новостной агрегатор The True Story


Экс-глава Яндекс.Новостей Лев Гершензон рассказал на своей странице в одной соцсети  о запуске бета-версии новостного агрегатора The True Story. Проект делает интернациональная команда, в основном за пределами России.

По поводу финансирования Гершензон сказал, что опроект нашёл «первые деньги, почти 5% от предполагаемого бюджета, есть один грант, плюс несколько фондов интересуются проектом». Гершензон ушел из Яндекса в 2012-м и основал новую компанию — Detectum (поисковик товаров).  Весной этого года после начала событий на Украине Гершензон высказывался о том, что Яндекс.Новости в своем нынешнем виде скрывают от российских пользователей объективную картину происходящего.

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    firk

    Это попил денег предполагаемого бюджета или он и правда на что-то рассчитывает? Лучше бы искал какой поисковик, соцсеть или хотя бы просто крупный самоценный проект, кто его в свой первый экран интегрирует, иначе никому оно будет не нужно. Если, конечно, под агрегатором не имеется ввиду ссылочная помойка по типу smi2.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Да это никакой не стартап, это проект информационной войны. Из названия же видно.

    Вся эта бежавшая за границу либерда может прислониться только к одному спонсору — нашему врагу.
    Там просто больше никого нет.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    В целом теория, что нужно агрегировать новости в 2022-м году, и может быть агрегатор не новостей даже, а обжигающей правды, не может не радовать своей незамутнённостью

    Никто не замечает, что правды сейчас — с шагом в один градус, 360 штук по любому событию.

    Какой градус будет у Гершензона, и почему именно на сайте Гершензона надо его получать, а не на источнике новостей — не очень понятно.

    У всех проектов новостные агрегаторы это дополнение к существующим трафиковым страницам, как самостоятельный сервис такое не живёт

    Что будет дополнять Лев — для меня лично большая загадка.

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    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Гершензон в целом и в частности не очень умный, и все проекты, что он делал, были провальными даже не коммерчески, а технически: они банально не работали, не выполняли заявленную функцию.

    Геополитический шторм выбивает из таких пожилых хипстеров остатки ума.

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