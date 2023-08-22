Пресса нашла в последних квартальных финансовых отчётах Qiwi и HeadHunter информацию о том, что на них распространяется действие недавно принятого закона о налоге на сверхприбыль. Qiwi уведомляет инвесторов, что собирается выплатить налог досрочно в 4 квартале 2023 года и получит скидку в 50%. В результате она заплатит 500 млн. рублей. HeadHunter сроков не называли: они должны 538 млн руб, при досрочной выплате получится 268 млн.

Сумма налога - это 10% от сверхприбыли. Сверхприбыль - "разница среднеарифметической прибыли за 2021-2022 гг. и среднеарифметической прибыли за 2018-2019 гг". Платить этот налог должны компании, получившие в 2021-2022 гг. среднюю прибыль в размере 1 млрд руб., кроме компаний, добывающих нефть, газ, уголь, нефтеперерабатывающих предприятий, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, участников реестра малых и средних предприятий.