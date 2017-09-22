Гендиректор ООО «Телеграф» Александр Степанов рассказал о своём отношении к конфликту Антона Розенберга и братьев Павла и Николая Дуровых. Розенберг судится с ООО «Телеграф» и обвиняет компанию и Дуровых в несправедливом увольнении. Бывший сотрудник «ВКонтакте» Розенберг, который затем работал в связанной с Telegram компании «Телеграф», оценил моральный ущерб и другие потери в 1−1,5 млн рублей. Сооснователь «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров отверг все обвинения своего бывшего подчиненного, заместителя технического директора «ВКонтакте» Антона Розенберга ещё 18 сентября.

То же, но более подробно, сделал Александр Степанов. Он утверждает, что Николай Дуров действительно устроил Розенберга в «Телеграф» — а когда подошло время увольнения, общество, якобы, предложило Розенбергу 4 миллиона рублей щедрой компенсации, но в ответ сотрудник потребовал 30 миллионов. За эти деньги Розенберг обещал держать в тайне конфиденциальные сведения о «Телеграфе», компании-партнёре мессенджера Telegram, хотя Розенберг должен был бы молчать и бесплатно — он дважды подписал соглашение о неразглашении, утверждает Степанов. В конце прошлого года Розенберг расстался с девушкой [примечание: со своей нынешней женой], но Николай Дуров не претендовал на её завоевание и просто отдал женщине пустующую квартиру, для временного проживания. «Телеграф» больше не ведёт бизнеса и теперь только судится с Розенбергом.

Петродворцовый районный суд начал рассмотрение встречного иска ООО «Телеграф» к Антону Розенбергу, где общество потребовало у бывшего работника возместить ущерб от разглашения коммерческой тайны и выплатить 100 миллионов рублей упущенной выгоды. Это выразилось в том, что Розенберг предоставил в суд по вопросу увольнения скриншоты рабочей переписки, а в Facebook профиле разгласил тайну, указав местом работы «Telegram.org».

Антон Розенберг опубликовал комментарии к реплике Александра Степанова.

Розенберг утверждает, что в прошлом ООО «Телеграф» не сделало ни одного конкретного предложения по урегулированию ситуации, а встречи с юристами ООО навели его на мысль, что оппоненты затягивают время, чтобы сделать суд по иску на 100 миллионов рублей закрытым. Уволенный Розенберг обратил внимание на реплику Степанова о том, что ООО, якобы, не требовало с бывшего работника 100 миллионов рублей и напомнил, что иск о компенсации на эту сумму прямо сейчас рассматривается в суде, а ООО «Телеграф» ходатайствовало о рассмотрении дела в закрытом режиме. Розенберг подчёркивает, что он не мог «шантажировать» «Телеграф» — «намекая на то, что в противном случае разгласит конфиденциальную информацию о деятельности компании, которая приведет к разрыву соглашения с Telegram Messenger LLP…» — так как, по заявлению самого Павла Дурова в интервью «Медузе», разрывать этим компаниям нечего:

— В каких отношениях находятся ООО «Телеграф» и Telegram Messenger LLP?

— Уже продолжительное время — ни [в] каких.

Примечание: когда-то в ООО «Телеграф» аутсорсили разбор русскоязычного Telegram-спама бывшими модераторами «ВК», — объяснял Дуров. В данном случае ни одна из сторон спора не указывает конкретных дат, между которыми, теоретически, и возможен «шантаж» под угрозой разрыва соглашения об аутсорсе.