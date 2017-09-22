В России появится китайская система велопроката Ofo, в которую инвестировали Alibaba и DST Global Юрия Мильнера. 22 сентября состоится презентация «байкшеринга» о старте работы на российском рынке. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к участникам и организаторам мероприятия. Основатель Ofo Дай Вэй в апреле заявлял, что стоимость компании — более $2 млрд. В настоящее время сервис работает в Таиланде, Сингапуре, США, Великобритании и Австрии.