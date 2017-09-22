Социальная сеть Facebook предоставит Конгрессу США информацию о закупках россиянами политической рекламы, которая размещалась во время президентских выборов в Америке в 2016 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании и на странице Марка Цукерберга в Facebook. В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что связанные с Россией аккаунты два года покупали в их соцсети рекламу, которая носила политический характер.

Это экстраординарное расследование, которое поднимает вопросы о честности выборов в США. После глубокого анализа юридических норм и политики компании мы пришли к выводу, что, если мы поделимся рекламой, которую мы обнаружили с Конгрессом, это поможет государственным органам завершить жизненно важную работу по оценке того, что произошло на выборах 2016 года, — сообщил в блоге компании вице-президент Facebook Эллиот Шраге.

По словам издания Bloomberg, изначально Facebook не хотел делиться этой информацией с Конгрессом, однако в четверг после повторного изучения вопроса представители компании изменили свое решение. «Я не хочу, чтобы кто-то использовал нашу социальную сеть для подрыва демократии. Целостность выборов имеет важное значение для демократии во всем мире», — заявил Марк Цукерберг.