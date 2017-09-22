Аппарат Госдумы объявил конкурс на исследование мировой практики использования и регулирования блокчейна, криптовалют и ICO. Предлагается изучить практики использования этих инструментов и регулирования рынка в Великобритании, Канаде, США, Франции, ФРГ, Швеции, Японии и других странах, а также возможные риски для экономики.

Предполагается что автор исследования должен:

На основе зарубежного опыта исследовать возможности применения новейших финансовых технологий для развития российского финансового рынка и экономики в целом, выявить потенциальные угрозы и риски, способные нарушить его устойчивость, привести к негативным последствиям для экономики. Разработать предложения по противодействию угрозам и рискам инструментами государственного регулирования. Разработать комплекс мер, направленных на адаптацию и мягкую интеграцию к условиям российского финансового рынка наиболее перспективных финансовых технологий, законодательное обеспечение их развития и регулирования в современных российских условиях.

Депутаты Госдумы пока не высказывали какую-то консолидированную позицию по поводу ICO и блокчейна. В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сравнила оборот криптовалют с финансовыми пирамидами. 4 сентября ЦБ распространил сообщение о повышенных рисках операций с криптовалютами и привлечения финансирования через ICO.

В мире к блокчейну пока также относятся настороженно. Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила в августе, что впервые приостановила торги традиционными акциями нескольких компаний, которые запланировали проведение ICO. ЦБ Китая запретил ICO в своей стране и намерен расследовать уже состоявшиеся.