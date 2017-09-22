Каршеринг «Делимобиль» начал работать за пределами Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщает Rusbase со ссылкой на представителей сервиса. Куркино, Красногорск и Химки были выбраны для пилотного тестирования по результатам обсуждения на страницах компании в соцсетях. Гендиректор каршеринга рассказал, что в случае успеха пилотной программы «Делимобиль» охватит ближайшие к Москве районы и включит в зону покрытия всю Московскую область.