Mail.Ru Group и компания Frank RG исследовали влияние психологического типа потребителя на его финансовое поведение. Frank RG — исследовательская компания в области анализа конкурентной среды российского рынка финансовых услуг. Команда Frank RG собирает и анализирует непубличные данные рынка финансовых услуг. Среди клиентов компании 27 из 30 крупнейших российских банков по размеру капитала.

С помощью методов машинного обучения был разработан математический алгоритм, позволяющий автоматически, без проведения анкетирования или интервью специалиста, предсказывать признаки, составляющие психологический тип интернет-пользователей. Всего был проанализированы профили 20 млн пользователей банковских услуг.

В марте 2017 года стало известно, что «Сбербанк» купил в Mail.ru неизвестные «справочно-информационные услуги», по закупочной документации в виде пустой страницы документа в формате Word. В 2016 году группа Mail.ru начала инвестировать в Big Data и продукты для оценки кредитных рисков, первыми разработками MRG воспользовались в бюро кредитных историй «Эквифакс». Позднее выяснилось, что принадлежащая Mail.ru Group социальная сеть «ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы на компанию Double Data, которая занимается созданием Big Data решений, и Национальное бюро кредитных историй. Представители соцсети были недовольны тем, что ответчики используют открытые данные пользователей ВК и продают собранную информацию банкам.

В результате исследования было выявлено 16 психотипов, имеющих свои особенности выбора и потребления финансовых продуктов. Выяснилось, что активнее всего берут кредиты пользователи, которые относятся к психотипам «Администратор» (эти определения психотипов были созданы в рамках конкретного исследования и не имеют отношения к общепринятым типам классификации личности, но базируются на них — интроверт/экстраверт и т. д. ) и «Политик». Средняя сумма кредита наличными составляет для каждого типа 160 000 и 130 000 рублей соответственно, автокредита — 300 000 и 260 000 рублей соответственно.

Самые консервативные клиенты — «Наставник», «Гуманист» и «Лирик». Наставник в целом интересуется банковскими продуктами неактивно. «Гуманист» и «Лирик» активно потребляют только ипотечные продукты: 2,2 млн рублей и 2,4 млн рублей соответственно.

Также различные психотипы характеризуются различным типом потребления услуг в целом, так например авторы исследования характеризуют типаж «Политик»:

Любит подвижный спорт. Из всех видов спорта предпочитает футбол: играть, смотреть, читать про него. Основную часть потребляемого новостного контента также составляют новости спорта. Любит путешествовать. Как внутри страны, так и за рубеж. Из направлений наибольший интерес проявляет к Америке. Пользуется услугами доставки еды.

Или типаж «Советчик»: