Московский Дептранс в телеграм-канале поделился статистикой со столичных дорог и планами по влиянию на неё.

Автомобилей в Москве этой осенью на дорогах на 7%-8% больше, чем в прошлом году, хотя погода хуже, и обычно это ведёт к уменьшению количества машин. Каршеринг среди всего автопотока составляет 0,7%, такси — 4,3%, грузовой транспорт — 7,4%, на машины ЖКХ и наземный общественный транспорт приходятся по 0,3%. Остальные 87% -- личные автомобили. Чуть больше половины с московскими номерами, 21% -- область, 24% -- регионы России.

Количество аварий осталось почти на таком же уровне, количество погибших в ДТП при этом удалось снизить на 20%.

Нас беспокоит, что растёт количество ДТП с участием велосипедов. 75% из них — это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают правила дорожного движения. В этом году по сравнению с прошлым, количество ДТП выросло на 37%, количество погибших на 33%, а раненых на 38%. На рост числа происшествий также могло повлиять то, что осадков в этом году выпадает в 2 раза больше, чем в прошлом. Сейчас мы разрабатываем рекомендации для курьеров о том, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах. Мы попросим все компании доставки ознакомить с ними своих сотрудников.

Каршеринг поддержат скидками на продление льготных разрешений на 50%, что поможет компаниям сэкономить около 400 млн. Структура операторов выглядит так: 45% - Яндекс.Драйв, 37% — «Делимобиль», 14,5% — BELKA.car, 2% — YouDrive и меньше 1% Renymee и LifCar. Каршерингам же, плюс такси-компаниям, дадут субсидий на 300 млн на погашение кредитов и лизинга.

Сегодня Дептранс отметил «Всемирный день без автомобиля», призвал бизнесы варьировать рабочие графики, чтобы разгрузить дороги и общественный транспорт, стимулировать использование последнего сотруднииками, а сотрудников -- не ограничиваться селфи с самокатом раз в году, а активнее пользоваться альтернативами автомобилю.