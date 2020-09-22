Московский Дептранс в телеграм-канале поделился статистикой со столичных дорог и планами по влиянию на неё.
Автомобилей в Москве этой осенью на дорогах на 7%-8% больше, чем в прошлом году, хотя погода хуже, и обычно это ведёт к уменьшению количества машин. Каршеринг среди всего автопотока составляет 0,7%, такси — 4,3%, грузовой транспорт — 7,4%, на машины ЖКХ и наземный общественный транспорт приходятся по 0,3%. Остальные 87% -- личные автомобили. Чуть больше половины с московскими номерами, 21% -- область, 24% -- регионы России.
Количество аварий осталось почти на таком же уровне, количество погибших в ДТП при этом удалось снизить на 20%.
Нас беспокоит, что растёт количество ДТП с участием велосипедов. 75% из них — это курьеры служб доставки готовой еды. К сожалению, многие из них не всегда знают правила дорожного движения. В этом году по сравнению с прошлым, количество ДТП выросло на 37%, количество погибших на 33%, а раненых на 38%. На рост числа происшествий также могло повлиять то, что осадков в этом году выпадает в 2 раза больше, чем в прошлом.
Сейчас мы разрабатываем рекомендации для курьеров о том, как безопасно передвигаться по городу на велосипедах. Мы попросим все компании доставки ознакомить с ними своих сотрудников.
Каршеринг поддержат скидками на продление льготных разрешений на 50%, что поможет компаниям сэкономить около 400 млн. Структура операторов выглядит так: 45% - Яндекс.Драйв, 37% — «Делимобиль», 14,5% — BELKA.car, 2% — YouDrive и меньше 1% Renymee и LifCar. Каршерингам же, плюс такси-компаниям, дадут субсидий на 300 млн на погашение кредитов и лизинга.
Сегодня Дептранс отметил «Всемирный день без автомобиля», призвал бизнесы варьировать рабочие графики, чтобы разгрузить дороги и общественный транспорт, стимулировать использование последнего сотруднииками, а сотрудников -- не ограничиваться селфи с самокатом раз в году, а активнее пользоваться альтернативами автомобилю.
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«Автомобилей в Москве этой осенью на дорогах на 7%-8% больше»
Как странно. Вроде авточмов уже заставили соблюдать законы, хотя бы не парковаться вблизи спортплощадок, Берковный суд совсем не выпустил (в 2018) позорнейшее решение о полной свободе парковаться на газонах, везде ездят эвакуаторы и дружинники выписывают ощутимые штрафы и вот опять автомобилей больше и больше. Позорные рекламы субсидий на покупку авто за общий счет ну однозначно тоже не могли к таком привести. Магия.
«Нас беспокоит, что растёт количество ДТП с участием велосипедов. 75% из них — это курьеры служб доставки готовой еды.»
Действительно, число авто растет, а аварий должно быть меньше что ли? Был бы контроль и вело, рейды по наличию фар хотя бы. Велониндзя бесят не только ДТ. Чуханские службы доставки еды могли бы контролировать наличие фар у вело. Плюс должна быть страховка жизни на миллион хотя бы.
Город сам виноват. Растянули субъект вплоть до Калуги и понастроили домов у чёрта на куличке. Естественно, люди обзаводятся авто. Электричка и МЦД далеко не везде. Область тоже застроена муравейниками. Автобусов на всех не хватит. Субсидии на покупку практически никак не влияют (статистика автопродаж это фиксирует). Таксистов стало ощутимо больше. Каршеринг теперь любой, вплоть до Газелей. Какой в этом смысл? Также бросают в спальниках, как и легковушки.
Велосипеды и самокаты доставщикам надо было выдавать с фарами и стоп-сигналами + светоотражающая лента на одежду + знание банальных правил ПДД. Доставщики самы вынуждают нарушать правила — нужно привезти быстрей.
За 2019 год отрезок с января по сентябрь включительно.
188 дтп 185 пострадавших и 3 погибших велосепедиста (за полный 234, 231 и 4)
За этот год по сентябрь включительно.
180 дтп 177 пострадавших и 2 погибших.
Где спрятался рост на почти 40% ?
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