Источники в ФАС рассказали Forbes, что «крупнейший сайт объявлений в России Avito может купить маркетплейс недвижимости Циан», антимонопольное ведомство уже «несколько месяцев» рассматривает вопрос одобрения сделки. Ведомство пытается оценить влияние сделки на рынок и на его возможную монополизацию: другим классифайдам недвижимости оно «разослало анкету с вопросами про бизнес, доли, ценообразование», что «Форбсу» подтвердили в Яндексе.

Совсем недавно «Циан» собирался на IPO на американской бирже с оценкой в миллиард долларов. Компания отчитывалась о стабильно растущей прибыли и других показателей, первой на рынке запускала сервисы, которые позже воспроизводили конкуренты, приобретала региональные сервисы аренды и покупки недвижимости.

«Эта туса тех, кто уже созрел для больших дел, громких децибел. Йоу, зациань! Йоу, зациань!» — отчетливый неторопливый рэп раздается на дне рождения российской IT-компании. На сцене, размахивая руками, с золотым долларом на груди, в бейсболке и шубе выступает генеральный директор Циан Максим Мельников. В этом году сервису по поиску жилья исполняется 20 лет. Когда-то Циан был просто файлом в Excel, в который основатель компании Дмитрий Демин собирал информацию о выставленных на продажу квартирах. Потом появился сайт, и со временем с помощью многочисленных слияний и поглощений проект вырос в платформу с аудиторией 21 млн пользователей и базой данных в 2,5 млн объявлений. В 2020 году компания-владелец «Циана» стала прибыльной. Наряду с сервисами «ДомКлик», «Яндекс.Недвижимость» и «Авито Недвижимость», Циан — крупнейший агрегатор и маркетплейс в сфере недвижимости в России. Основные акционеры компании — Elbrus Capital и Goldman Sachs. Доли есть и у менеджмента во главе с Мельниковым, и у основателя Циана Дмитрия Демина, который, по словам Мельникова, давно живет за границей и не принимает участия в управлении компанией.

У «Авито» уже 40% рынка «объявлений о недвижимости», отмечает «Форбс», с покупкой «Циан» доля вырастет до 62,2%. Компания хотела бы купить весь «Циан», но может ограничиться «частью бизнеса в городах-миллионниках