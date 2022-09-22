Известный скрипач Петр Лундстрем рассказал, что соцсеть заблокировала в его сообществе пост про сбор денег на технику для российской армии. Он уже собрал полмиллиона рублей и планирует собирать дальше.
ВКонтакте же против "любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями". Про сборы, не связанные с военными действиями, администрация ничего не написала. Поэтому Лундстрем теперь принимает донаты "себе на роскошную жизнь".
ВКонтакте блокирует частные сборы на технику для армии
Известный скрипач Петр Лундстрем рассказал, что соцсеть заблокировала в его сообществе пост про сбор денег на технику для российской армии. Он уже собрал полмиллиона рублей и планирует собирать дальше.
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