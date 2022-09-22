Известный скрипач Петр Лундстрем рассказал, что соцсеть заблокировала в его сообществе пост про сбор денег на технику для российской армии. Он уже собрал полмиллиона рублей и планирует собирать дальше.

ВКонтакте же против "любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями". Про сборы, не связанные с военными действиями, администрация ничего не написала. Поэтому Лундстрем теперь принимает донаты "себе на роскошную жизнь".