Техноблогеру Эльдару Муртазину читатели показали в Яндекс.Музыке песни украинских групп, оскорбляющие российского президента. Муртазин утверждает, что Яндекс системно "держит фигу в кармане" в направлении российского государства, хотя и оправдывает проявления этого активностью отдельных сотрудников.

Читатели поделились находкой блогера в «Яндекс.Музыке», там размещается музыка украинской группы, в которой президента России отправляют в пешее эротическое путешествие. Пропаганда чистой воды, незамутненная и простая. «Яндекс» разместил эту композицию 29 мая 2022 года. Тут интересно также то, что «Яндекс» в курсе проблемы, так как партнеры, использующие базу композиций «Яндекс.Музыки», неоднократно требовали от компании удалить эти песни, убрать их из выдачи. Ответ «Яндекса» всегда был одним и тем же — база композиций нерушима, ничего убирать из выдачи не будем.

Тем временем, в Украине ещё до Последних Событий довольно тщательно цензурировали контент, который может быть сочтён пророссийской пропагандой. В частности, Wildberries пытались запретить торговать детскими книгами, потому что они подозрительно дёшево стоили.