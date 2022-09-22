Законопроект Russia Cryptocurrency Transparency Act был одобрен Палатой представителей американского парламента и отправился на рассмотрение в Сенат. После его должен будет подписать президент. Законопроект появился 31 марта.

Закон должен предотвратить обход Россией и Белоруссией санкций США и других стран с помощью криптовалют.

Согласно законопроекту, Минфин и Госдепартамент США должны отчитаться перед Конгрессом по: любым попыткам использования цифровых активов для обхода ограничений Россией и лицами, попавшими под санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину;

попыткам подсанкционных лиц использовать DeFi-сервисы, биржи, обменники или кошельки для осуществления транзакций;

оценке эффективности использования цифровых валют для соблюдения санкций и потенциальному влиянию распространения подобных активов на «интересы нацбезопасности США»;

противодействию правительства Соединенных Штатов уклонению от санкций.

Также власти США должны исследовать способы содействия экономическому развитию и оказанию гуманитарной помощи Украине, в том числе с использованием технологии блокчейн и криптовалют. Документ предполагает назначение специалиста, занимающегося вопросами цифровых валют в контексте санкций.

У российских регуляторов отношение к криптовалютам противоречивое. Они должны быть запрещены как средство платежа для бизнесов и граждан, но их не хотят терять как канал транснациональных валютных операций и в роли некоторых других финансовых инструментов.

Минфин и Банк России переосмыслили подход к криптовалютам и считают, что в ближайшее время необходимо легализовать трансграничные расчеты в этих валютах, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Что касается регулирования рынка криптовалют, то разница в подходах осталась. Но могу сказать, что и Центробанк переосмыслил [подход] с учетом того, что ситуация менялась, и мы переосмысливаем. Потому что инфраструктура, которую мы планируем создавать, слишком жестка для использования криптовалют в трансграничных расчетах, что мы, конечно, должны в первую очередь легализовать как-то. С одной стороны, дать возможность людям это делать, с другой - поставить под контроль, чтобы не было отмывания, оплаты наркотиков и так далее", - сказал Моисеев, отметив, что нормативные рамки ввести все равно придется. По его словам, и Минфин, и ЦБ сошлись во мнении, что в текущих условиях "без трансграничных расчетов в криптовалюте не обойтись". При этом суть предложения Минфина в том, чтобы у людей были криптокошельки аналогичные тем, которые сейчас открываются в интернете, добавил Моисеев. "Сейчас люди открывают криптокошельки за пределами Российской Федерации. Нужно, чтобы это можно было сделать в России, чтобы это делали поднадзорные ЦБ субъекты, которые обязаны исполнять требования антиотмывочного законодательства, и в первую очередь, конечно, знать своего клиента", - пояснил замминистра.

Сегодня, 22 сентября, Моисеев рассказал, что "Минфин и Банк России в целом согласовали законопроект, регулирующий трансграничные расчеты в криптовалюте".