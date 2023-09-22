Директором Wildberries по стратегическим коммуникациям стала Анна Старкова, о чём она просигнализировала в запрещённой в России соцсети Facebook. Она изучала PR в МГИМО, позже была:

Заместителем Директора Департамента международных связей в Партии "Единая Россия";

Руководителем международных проектов в Агентстве стратегических инициатив

Советником директора дискуссионного клуба "Валдай"

Руководителем пресс-службы МИА «Россия сегодня», позже там же начальником управления по корпоративным связям

Зампредом председателя правления Росмолодёжи по коммуникациям

Директорам по коммуникациям Российского квантового центра