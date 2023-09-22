Стратегические коммуникации Wildberries возглавила Анна Старкова из «России Сегодня», Росмолодёжи и Единой России


Директором Wildberries по стратегическим коммуникациям стала Анна Старкова, о чём она просигнализировала в запрещённой в России соцсети Facebook. Она изучала PR в МГИМО, позже была:

  • Заместителем Директора Департамента международных связей в Партии "Единая Россия";
  • Руководителем международных проектов в Агентстве стратегических инициатив
  • Советником директора дискуссионного клуба "Валдай"
  • Руководителем пресс-службы МИА «Россия сегодня», позже там же начальником управления по корпоративным связям
  • Зампредом председателя правления Росмолодёжи по коммуникациям
  • Директорам по коммуникациям Российского квантового центра

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