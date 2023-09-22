Директором Wildberries по стратегическим коммуникациям стала Анна Старкова, о чём она просигнализировала в запрещённой в России соцсети Facebook. Она изучала PR в МГИМО, позже была:
- Заместителем Директора Департамента международных связей в Партии "Единая Россия";
- Руководителем международных проектов в Агентстве стратегических инициатив
- Советником директора дискуссионного клуба "Валдай"
- Руководителем пресс-службы МИА «Россия сегодня», позже там же начальником управления по корпоративным связям
- Зампредом председателя правления Росмолодёжи по коммуникациям
- Директорам по коммуникациям Российского квантового центра
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