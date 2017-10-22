Как к 30-и стать главредом Sports.ru и «вДудем» — рассказал сам Юрий Дудь сотрудникам «Билайна» и ответил на их вопросы. Нужно начать в издании, которое делают подростки для подростков, после школы устроиться в «Известия» и (сильнейший спортивный отдел того времени), не найти ничего интересного в корпоративном укладе НТВ+…

(примечание: о судебном противостоянии Sports.ru с МатчТВ, где пока побеждает Sports, в интервью упомянуто, но ничего существенного не сказано):

Через Юрия невозможно попасть в Sports.ru, если прислать ему резюме — он просто удаляет подобные email. Редакция (из, примерно, 20 человек) пополняется естественным образом, из почти из «листа ожидания», где перечислены внештатники — активных авторов всегда около сотни человек. Значительная часть, иногда большинство из них — живут не в Москве. В Sports.ru не приживаются системы типа Slack, самое главное средство взаимодействия редакции — мессенджер Telegram.

Один из секретов «вДудь» — не нужны беседы интересные поклонникам того или иного человека. Нужны беседы интересные куда более широкой аудитории. Самым интересным собеседником (по состоянию на август-сентябрь 2017) был «Гнойный» (рэпер).