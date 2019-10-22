Украинское КБ «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия», выяснили «Известия». В последние годы стратегическое сотрудничество между Китаем и Украиной в области авиационной техники вышло на стадию «медового месяца», — ликует китайское издание Sohu. Помимо большого количества украинских авиационных инженеров и техников, которые приезжают в Китай, украинские КБ постоянно делятся основными технологиями с китайскими авиационными компаниями. После передачи в Китай технологии двигателей Д-18Т украинской компанией «МоторСич» еще одно известное авиационное конструкторское бюро Украины «Ивченко-Прогресс», скорее всего, передаст в Китай основную технологию транспортного самолета Ан-225.

Как только Китай освоит основные технологии Ан-225, его способность быстрого развертывания и стратегический транспортный потенциал повысится до мирового уровня. Документация окажется полезна для исследований и для разработки китайского транспортного самолета. Она экономит много времени, рабочей силы и денег, — делает очевидный вывод Sohu.