Украинское КБ «Прогресс» может передать КНР основные технологические наработки по крупнейшему в мире транспортному самолету Ан-225 «Мрия», выяснили «Известия». В последние годы стратегическое сотрудничество между Китаем и Украиной в области авиационной техники вышло на стадию «медового месяца», — ликует китайское издание Sohu. Помимо большого количества украинских авиационных инженеров и техников, которые приезжают в Китай, украинские КБ постоянно делятся основными технологиями с китайскими авиационными компаниями. После передачи в Китай технологии двигателей Д-18Т украинской компанией «МоторСич» еще одно известное авиационное конструкторское бюро Украины «Ивченко-Прогресс», скорее всего, передаст в Китай основную технологию транспортного самолета Ан-225.
Как только Китай освоит основные технологии Ан-225, его способность быстрого развертывания и стратегический транспортный потенциал повысится до мирового уровня. Документация окажется полезна для исследований и для разработки китайского транспортного самолета. Она экономит много времени, рабочей силы и денег, — делает очевидный вывод Sohu.
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Sohu (Китай): сначала Украина уступает технологии производства авиадвигателей, а теперь решен и вопрос с интеллектуальной собственностью на самолет Ан-225? | Военное дело | ИноСМИ — Все, что достойно перевода
тот самолет об прощлом годе запросто обещал выпустить сынуля Рогозина, пока возглавлял авиакорпорацию ИЛ. Но не успел — перекинули на строительство пересадочного узла м.Нагатинская.
Теперь Сердюков этим занимается, в рамках ОАК.
Тем временем, совсем недавно решено, наконец, создать замену Ан-2 (кукурузник). Который с 1947 года все выпускается и выпускается. Пора положить этому конец. Будут гдето в забайкалье конструировать. Кто там генкоструктор? Дотягивает ли он хотя бы до половинки уровня Антонова?- сие есть тайна, покрытая мраком.
«После передачи в Китай технологии двигателей Д-18Т украинской компанией «МоторСич» еще одно известное авиационное конструкторское бюро Украины «Ивченко-Прогресс», скорее всего, передаст в Китай основную технологию транспортного самолета Ан-225.» — Красавчики. ;)