SoftBank Масаеси Сона планирует потратить от $4 млрд до $5 млрд на реанимацию оператора коворкингов WeWork, выяснили источники CNBC. В обмен он получит 70% контроль над проектом, который ещё недавно оценивался в $47 млрд, напомнил Techcrunch. На бумаге WeWork сейчас стоит $7,5 млрд, но оценка могла упасть и до нуля. Проекту по совместному использованию офисных пространств осталось несколько недель от исчерпания наличных на счетах. Только за первые шесть месяцев 2019 года убытки WeWork составили $900 млн. В прошлом SoftBank потратил на WeWork до $10,65 млрд.

В сентябре WeWork отказался от планов публичного размещения, чему предшествовал управленческий кризис. Собственники убыточного проекта с удивлением узнали, что лидер проекта Адам Ньюман распродал пакет акций на $700 млн ещё до выхода на биржу. Кроме того, привлекательную недвижимость своему же стартапу, сдавал в аренду тот же Адам Ньюман.

По данным Wall Street Journal, Ньюман договорился с JPMorgan Chase о кредите под залог акций, купил офисные помещения в Нью-Йорке и Сан-Хосе, а затем сдал их WeWork, который и платил миллионы долларов арендных платежей непосредственно предпринимателю. Конфликт интересов, убытки, продажа акций — привели некоторых партнёров WeWork в бешенство (российский предприниматель Олег Тиньков назвал бизнес Ньюмана «пирамидой»). «Бумажная» оценка WeWork немедленно упала вдвое, а Ньюмана попросили освободить кресло руководителя. Одновременно собственники сократили голосующую силу акций Ньюмана с десяти голосов на бумагу до трёх.

Реанимировать WeWork попытаются экс топ-менеджер Amazon Себастьян Ганнингхэм, выходец из AOL и Time Warner Cable Арти Минсон, непосредственное участие в управлении компанией примет исполнительный директор SoftBank Марсело Клер.