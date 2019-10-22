«Совмортранс» купил 10% логистического холдинга МХР. Последний объединяет службы «МаксиПост», «Шустрый заяц», «КартаНаДом», китайскую логистическую платформу Guangzhou Hanxuan International Freight Forwarding Co. и другие структуры. Среди партнёров МХР есть AliExpress — главный трансграничный магазин России. Выручка МХР в 2019 году составит более 3 млрд. рублей, ожидает «Коммерсант». Объединенная группа сможет предложить международные морские, железнодорожные перевозки, наземную доставку с возможностью таможенного оформления и вручения покупки у двери. Газета напомнила, что в союз вступают компании с неоднозначной репутацией. У «МаксиПост» остаются не отрегулированные споры с «Иль Дэ Ботэ» и интернет-магазином myToys.ru на общую сумму в 71 млн. рублей. «Совмортранс» с 2016 включён в санкционный список США. Однако, как надеется президент МХР Денис Иванников, при объединении, из числа акционеров «Совмортранса» выйдут физические и юридические лица, находящиеся под санкциями США и они будут сняты, а с «Иль Дэ Ботэ» и myToys.ru МХР удастся договориться и урегулировать ситуацию.

Продавцом выступила кипрская MXPG Holdings Ltd, уточнил президент МХР Денис Иванников. MXPG сократила долю в «МаксиПост» с 95% до 69%, совладельцами компании также стали Денис Сидоров (10%), Евгений Мищенко (6%) и гендиректор сервиса «КартаНаДом» Геннадий Солодкин (5%).