Несколько десятков раздражённых работодателем работников Google собрались в швейцарском, крупнейшем офисе поисковика в Старом Свете. Встреча состоялась, несмотря на попытку владельцев поисковика её отменить, сообщил Recode. Желание объединяться для защиты своих прав последовало за серией скандалов о сексуальных домогательствах, спорах об оплате труда и после начала работы Google над военным господрядом. Исторически «белые воротнички» в технологических гигантах избегали вступать в профсоюзы. Но «воротнички» собравшиеся в Цюрихе близки к его созданию. В понедельник они уже потребовали от владельцев поисковика больших трудовых прав и невозможного — участия в принятии важных для компании решений.

Собственники Google забыли об «Эффекте Стрейзанд», счёл Recode. Попытки отменить встречу в понедельник и угрозы активистам лишь привлекли повышенное внимание к событиям и разозлили рядовых гребцов с галер. Как в Швейцарии, так в других странах, где есть представительства поисковика, оттуда за конфликтом наблюдают по корпоративной сети.

Офис в Цюрихе объединяет приблизительно 2000 сотрудников, работающих над ключевыми продуктами: Google Maps, YouTube и Gmail. В пятницу вышестоящие погонщики прислали в Цюрих email, где допустили переговоры, альтернативные встрече работников. Организатор Zurich talk прочёл письмо и на внутреннем коммуникационном портале Google рассказал, что топ-менеджмент просто попытался запугать работающих:

В записке объяснялось, что сотрудники офиса в Цюрихе исключительно уязвимы. «Подавляющее большинство» из них не швейцарские граждане и могут быть депортированы из страны, если потеряют работу в Google.

«Гуглеры достаточно умны, чтобы понять ощущения [собственника] — это иррациональный страх перед всем, что может привести к системным изменениям», — констатировал организатор Zurich talk.

В августе 2019 руководство Google запретило сотрудникам обсуждать на внутренних ресурсах корпорации последние новости или политику. Через 3 недели на запрет среагировал американский «Национальный совет по трудовым отношениям». Он не только запретил, но уже руководству Google, блокировать разговоры о новостях и политике, но и обязал Google уведомить сотрудников: «сотрудники имеют полное право рассказывать о своих условиях труда и зарплате коллегам, посторонним людям и прессе».