1 декабря сервис Gett в России возглавит Анатолий Сморгонский, выяснил «Коммерсант». Анатолий хорошо известен своей работой или руководством в телекомах: Билайн, Ростелеком, Yota, Tele2.

Менять приоритеты Gett новый глава не планирует: но будет «много нового» на b2b-направлении. Как ранее отмечал основатель и глобальный глава проекта Дейв Вайсер — в мире Gett получает 80% выручки в сегменте корпоративных услуг. Кроме России машины с наклейкой Gett можно встретить в Великобритании, Израиле и США. Доля Gett в России невысока. По оценкам Аналитического центра (АЦ) при правительстве речь идёт о 5% в масштабах всей страны или 9,4% в столице, по оценкам московского дептранса.

Действующий руководитель российского подразделения Максим Жаворонков, посвятивший вторую половину года безуспешной борьбе против объединения Яндекс.Такси и «Везёт», возвращается на пост финдиректора.