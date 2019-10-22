Основатель-инвестор издания о детском образовании "Мел" Александр Рудик запустил "Цех" — проект про образование и саморазвитие для взрослых. Целевая аудитория: 25-45-летние жители больших городов. У редакции нового издания общая разработка и коммерческий отдел с "Мелом", сообщили vc.ru.

Главредом "Цеха" стал Роман Федосеев, экс-замглавреда Republic. Шеф-редактором — Сююмбике Давлет-Кильдеева. Продюсер — Маргарита Журавлёва, экс-шеф-продюсер "Дождя", всего в редакции 11 человек. Рудик принимает непосредственное участие в работе и обсуждает с командой "стратегию, форматы, монетизацию и партнёрства".

С мая 2019 "Цех" обкатывал концепцию в соцсетях, основной платформой был Яндекс.Дзен. Зарабатывать "Цех" намерен на нативной рекламе, спецпроектах и проведении мероприятий. Осенью 2019 проект уже добился результатов выше заложенных в модель развития — 70% выручки сейчас приносит реклама.

В 2018 Рудник запустил другое издание для взрослых, его делала независимая от инфраструктуры "Мела" команда и редакция: "На тот момент было очень много планов и задач по "Мелу". Поэтому наш партнёр-инвестор посчитал, что лучше не рисковать и найти другую команду на проект", — рассказала сегодня гендиректор "Мела" Екатерина Огородник. Предыдущее взрослое издание "Что и требовалось доказать" (ЧТД) успеха не добилось и было закрыто меньше чем через год после запуска.