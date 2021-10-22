Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал еще один соцмедиа-сервис под названием TRUTH Social. Платформа будет «сопротивляться тирании крупных технологических компаний». Трампу очень запомнилась роль, которую сыграла в его избрании президентом работа с аудиторией через соцсети, напоминает BBC. Новый сервис будет «противостоять тирании крупных технологических компаний». В Facebook и Twitter его забанили после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.

TRUTH Social первым элементом медиаимперии, способной противостоять CNN, Disney и Facebook. Для её реализации был выбран бесплатный опенсорсный конструктор соцсетей Mastodon. Основатель этого стартапа считает, что TRUTH Social уже нарушает правила его сервиса.

Соцсеть должна была работать с регистрацией по приглашениям, но американские журналисты уже успели найти её адрес и зарегистрировать там фейковые аккаунты Трампа и Майка Пенса. По скриншотам видно, что это тоже аналог Твиттера, где посты называются «правдами» («truths»). Компания уже подала заявку на регистрацию терминов «truthing," «post a truth," «retruth," как торговых марок. На скриншотах мобильного приложения в AppStore видны посты в аккаунтах компаний и СМИ, которые утверждают, что в соцсети не регистрировались и ничего там не постили.

В «Правдотвиттере» запрещается «избыточное использование заглавных букв», хотя сам Трамп любит злоупотреблять капслоком.

Первая попытка запустить собственное соцмедиа у Трампа воплотилась этим летом в блог на персональном сайте. Блог прожил 29 дней. Позже появился твиттерообразный GETTR (от Getting Together). Он существует до сих пор, но Трамп им не пользуется.