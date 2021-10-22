Трамп опять запускает свою соцсеть с антитехнократией, республиканцами и патентами на правду


Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал еще один соцмедиа-сервис под названием TRUTH Social. Платформа будет «сопротивляться тирании крупных технологических компаний». Трампу очень запомнилась роль, которую сыграла в его избрании президентом работа с аудиторией через соцсети, напоминает BBC. Новый сервис будет «противостоять тирании крупных технологических компаний». В Facebook и Twitter его забанили после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента.

TRUTH Social первым элементом медиаимперии, способной противостоять CNN, Disney и Facebook. Для её реализации был выбран бесплатный опенсорсный конструктор соцсетей Mastodon. Основатель этого стартапа считает, что TRUTH Social уже нарушает правила его сервиса.

Соцсеть должна была работать с регистрацией по приглашениям, но американские журналисты уже успели найти её адрес и зарегистрировать там фейковые аккаунты Трампа и Майка Пенса. По скриншотам видно, что это тоже аналог Твиттера, где посты называются «правдами» («truths»). Компания уже подала заявку на регистрацию терминов «truthing," «post a truth," «retruth," как торговых марок. На скриншотах мобильного приложения в AppStore видны посты в аккаунтах компаний и СМИ, которые утверждают, что в соцсети не регистрировались и ничего там не постили.

В «Правдотвиттере» запрещается «избыточное использование заглавных букв», хотя сам Трамп любит злоупотреблять капслоком.

Первая попытка запустить собственное соцмедиа у Трампа воплотилась этим летом в блог на персональном сайте. Блог прожил 29 дней. Позже появился твиттерообразный GETTR (от Getting Together). Он существует до сих пор, но Трамп им не пользуется.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое