ФАС утверждает, что недавно вступившее в силу требование маркировки рекламы не распространяется на публикации в Telegram. Так в ведомстве ответили на запрос Ассоциации блогеров и агентств. Мотивировали тем, что Telegram - это мессенджер. В АБА считают, что этот ответ противоречит позиции Роскомнадзора, а причина противоречий в том, что закон о маркировке недоработанный. Он "убивает нативные интеграции и вирусные кампании, тормозит развитие рынка".

Это уже не первый прецедент невосприятия российскими законодателями мессенджеров как информационных ресурсов несмотря на фактически активно играемую ими роль СМИ, блоговых платформ и каналов распространения контента. Так, санкции против сервисов Meta (Facebook и Instagram) не распространяются на мессенджер WhatsApp.

«Блокировка в России Meta не коснется мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения», — цитирует своего собеседника ТАСС.

Тем временем, весной этого года WhatsApp ввёл ограничение на пересылку сообщений в публичные чаты. Предполагаемая цель - защитить пользователей от дезинформации и фейков.

На днях некоторые ведомства попросили релевантные для них структуры и граждан отказаться от использования иностранных мессенджеров в пользу российских, но на уровне настоятельных рекомендаций.