В июле 2017 года абоненты МегаФона застали оператора за манипуляциями с трафиком. Абоненты натыкались на внезапную рекламу, поверх «чужих», не мегафоновских сайтов. Людям было достаточно воспользоваться подключением через мегафоновский интернет, чтобы оператор начал добавлять в пользовательский трафик банер. По сообщениям в социальных сетях, сейчас, в конце ноября 2017 года, МегаФон возобновил летнюю рекламную практику. Представитель оператора связи в твиттере дал следующее объяснение происходящему:
Здравствуйте! В соответствии с Условиями оказания услуг связи мы можем показывать рекламу нашим Абонентам при предоставлении услуг связи.
Smm пока не ответил на вопрос о том, где можно купить подобное рекламное размещение и сколько оно стоит.
Здравствуйте! В соответствии с Условиями оказания услуг связи мы можем показывать рекламу нашим Абонентам при предоставлении услуг связи.
— МегаФон (@megafonru) November 21, 2017
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Всегда закрываю сайт, если там выползает баннер. Даже никогда крестик не ищу, т.к.
аметисткрестик — это не гарантия, что тебя сейчас не начнет перенаправлять по вирусне. Реклама поверху это эребор, особенно, наверное, если оно пришло с Директ со ставочки, как Директ любит по умолчанию для зазевавшихся, в 1500р.))))