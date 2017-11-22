В июле 2017 года абоненты МегаФона застали оператора за манипуляциями с трафиком. Абоненты натыкались на внезапную рекламу, поверх «чужих», не мегафоновских сайтов. Людям было достаточно воспользоваться подключением через мегафоновский интернет, чтобы оператор начал добавлять в пользовательский трафик банер. По сообщениям в социальных сетях, сейчас, в конце ноября 2017 года, МегаФон возобновил летнюю рекламную практику. Представитель оператора связи в твиттере дал следующее объяснение происходящему:

Здравствуйте! В соответствии с Условиями оказания услуг связи мы можем показывать рекламу нашим Абонентам при предоставлении услуг связи.

Smm пока не ответил на вопрос о том, где можно купить подобное рекламное размещение и сколько оно стоит.