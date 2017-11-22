Intel заявил об устранении нескольких серьезных уязвимостей. Они позволяют атакующему устанавливать свой код на уязвимые ПК, провоцировать отказы в работе, извлекать информацию, обрабатываемую процессором, сообщил «Хакер».

Проблемы есть у большинства платформ Intel, в том числе морально устаревших, но эксплуатируемых сегодня. Выпуск исправлений самим Intel не гарантирует, что все производители материнских плат обновят firmware для проданных ранее устройств (материнских плат), не говоря уже о том, что конечные владельцы компьютеров скачают эти обновления и воспользуются ими.

Одна из сегодняшних уязвимостей была впервые описана специалистами Positive Technologies (компании с российскими корнями). Уязвимость даёт возможности злоумышленнику права на выполнение произвольного кода. Причём убрать вмешательство не получится даже форматированием диска или прошивкой firmware материнской платы.

К счастью для владельцев компьютеров, конкретно эта уязвимость требует доступа к компьютеру через порт USB, а не просто подключения через интернет. Оценить масштаб проблемы можно, например, на страничках Lenovo или Dell. Пара производителей первыми вступила в борьбу с угрозой. Lenovo выпустил несколько прошивок, остальное оборудование получит обновления 24 ноября. Dell на момент публикации разместил лишь огромный список уязвимых моделей компьютеров и пообещал проаносировать, когда для них выйдут исправления.

Инженер Google Рональд Минних рассказал на LinuxCon про поддерживаемый Google открытый проект NERF (Non-Extensible Reduced Firmware), который мог бы заменить компьютерам Intel Management Engine/UEFI. Целью разработчиков NERF является замена или отключение всех прослоек связанных с UEFI, Intel ME и блокирование их фоновой активности.

Уязвимости, в частности, найдены в Intel Management Engine — это отдельный процессор, интегрированный на материнскую плату (в чипсет), который запускает собственную операционную систему (закрытая версия ОС Minix), работающую параллельно с основной. Intel Management Engine с 2008 года присутствует в большинстве процессоров Intel, уязвимости могут затрагивать: