Грег Абовский станет операционным директором компании «Яндекс» с 1 декабря 2017 года. Он сменит Александра Шульгина, который решил уйти из компании, говорится в собшении «Яндекса». Абовский будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора. Руководить группой компаний «Яндекса» по-прежнему будет Аркадий Волож.

Работа в «Яндексе» — это невероятное приключение. Мне очень нравится, что здесь не боятся экспериментировать и стремятся открывать что-то новое. Сейчас «Яндекс» находится в превосходной форме, и я верю, что у компании впереди годы отличного роста. Мне же пришло время двигаться дальше. Грег — блестящий профессионал и ценный коллега, который может многое дать «Яндексу», — заявил Шульгин.

Шульгин был фактически вторым человеком в «Яндексе» после Аркадия Воложа. Шульгин был главой «Яндекса» в России, Волож возглавлял группу компаний «Яндекса».

Грег Абовский пришёл в «Яндекс» в 2013 году на должность вице-президента по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году он стал финансовым директором компании (после того, как финдиректором перестал быть Шульгин, ушедший руководить российским «Яндексом») и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в «Яндексе» развивать их сервисы. До «Яндекса» он более 14 лет работал на руководящих должностях в области финансов, медиа и технологий. Абовский имеет степень МВА Гарвардской школы бизнеса, окончил бакалавриат по экономике и русской литературе в Университете Брауна.