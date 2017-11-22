В январе 2018 года агентство IMHO потеряет эксклюзивные права на продажу баннера под строкой поиска «Яндекса» на главной странице поисковика, сообщил сам «Яндекс» редакции РБК. «Яндекс» и IMHO сотрудничали с 2006, тогда агентство IMHO было частью «Видео Интернешнл», ключевого продавца телерекламы в РФ. Партнёрство с IMHO позволило поисковику познакомиться с крупнейшим рекламодателям. 11-12 лет назад доля «интернета» в общих затратах на рекламу в РФ была чуть больше 1%, около 47% рекламодатели тратили на ТВ. В 2017 году и интернету, и ТВ, по версии АКАР, досталось по 40-41% рекламных бюджетов, в третьем квартале 2017 интернет впервые обогнал ТВ. Ещё в 2016 году доля «Яндекса» на рекламном рынке превысила 20%. «Яндекс» сегодня — это крупнейшая рекламная площадка страны.

В марте 2017 года «Яндекс» перезапустил трансляции прямого ТВ-эфира. Сейчас окошки с ТВ-эфиром — это часть всё той же главной страницы поисковика. По плану ТВ-блок должен монетизироваться по рекламной модели, где «Яндекс» и телеканалы поделят выручку.

«Рекламодатели просили нас о пакетированных продажах, — объяснила РБК решение лишить IMHO эксклюзива представитель «Яндекса» Ася Мелкумова. — Отдельная покупка главной страницы давно не является основной моделью, рекламодатель заинтересован в разных форматах и в разных средах как на десктопе, так и на мобильных устройствах».

Комиссия IMHO, по оценкам трёх источников РБК на рекламном рынке, могла составлять 15–20%, (а продажа главной страницы «Яндекса» обеспечивала IMHO не меньше трети выручки, оценил сотрудничество собеседник РБК). Баннер распродавался практически всегда, значит «Яндекс» сможет поднять выручку от баннера, как минимум, на величину комиссии агентства.

Ежемесячно «Яндекс» охватывает баннером на главной странице 17,7 млн россиян, заходящих на главную страницу поиска с настольных компьютеров (по данным Mediascope за сентябрь), что делает баннер крупнейшим рекламоносителем Рунета и одним из главных носителей во всех медиа России. Стартовая веб-страница у конкурентов из Mail.ru привлекает 10,8 млн человек в месяц, аудитория популярных телеканалов — это 12-16 млн человек из крупных городов ежедневно, при 11,3 млн. ежедневных посетителях «Яндекса» (из тех же городов). Крупные рекламодатели использовали баннер на «Яндексе» в имиджевых целях, что приближало его предназначение к предназначению ТВ-рекламы.

Последний раз «Яндекс» выделял доходы от баннерной рекламы в 2015 году. На ресурсах самого поисковика они составили 5% всей рекламной выручки. «Главная страница обеспечивает «Яндексу» примерно половину всех поступлений от баннерной рекламы», — оценил для РБК значимость инструмента топ-менеджер одного из рекламных агентств.