BBC, ознакомившись с уголовным делом пользователя admin BTC-e (Александр Билюченко), выцепило оттуда много интересного:

1. Информацию о причастности Малофеевых к дальнейшему, происходившему с активами BTC-e

2. Информацию о желании ФСБ получить все сведения о клиентах BTC-e

3. Информацию о получении ФСБ всех криптовалют от Александра Билюченко (450 млн долларов)

В конце апреля 2018 года, за несколько месяцев до презентации Vladex, Билюченко в очередной раз приехал в Москву и якобы отправился в офис Малофеева в «Новинском пассаже» на Садовом кольце. На тот момент его основной проект — Wex — вполне успешно работал, хоть и потерял позицию в топ-20 самых популярных криптобирж мира.

На этой встрече уже не обсуждались перспективы биржи Vladex, вместо этого «Антон» предложил Билюченко отдать «холодные кошельки» — флеш-карты, на которых в зашифрованном виде хранились криптовалютные активы биржи Wex. Эти поистине «золотые» флешки admin всегда носил с собой.

Билюченко отдал флешки, затем его повезли в приемную ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. Там admin c сопровождающими ждали два с половиной часа, после чего «Антон» завел его в комнату, в который были несколько людей в штатском. Билюченко утверждает, что эти люди в течение 40 минут задавали вопросы по работе Wex.

На этом поездки по Москве не закончились. «Антон» увез admin’а в элитный отель Lotte на Новинском бульваре, где Билюченко провел ночь под охраной. Причем один из охранников якобы хотел остаться с Алексеем в той же комнате, и только после его возмущения взял стул и сел у входа в номер.

На следующий день, 26 апреля, Билюченко вновь отвезли в «Новинский пассаж». Там, утверждает admin, «Антон» якобы потребовал отдать всю криптовалюту, хранящуюся на кошельках Wex, заявив, что она пойдет в «фонд ФСБ России».

Проведя в отеле под охраной еще одну ночь и, по его словам, «опасаясь за свою жизнь», Билюченко согласился перевести биткоины и другую криптовалюту. 27 апреля его привезли в офис рядом с отелем и предложили показать баланс биржи. Билюченко достал ноутбук, вставил в него флеш-карты и запустил процесс расшифровки, который длился около 12 часов.

Увиденное на экране не могло не впечатлить: на Wex на тот момент хранилась криптовалюта биржи на сумму, эквивалентную 450 млн долларов, говорит Билюченко в показаниях. Как минимум часть этих денег принадлежали клиентам Wex.

По словам Билюченко, «Антон» сказал, что для подготовки к переводу средств потребуется около двух недель. Близкий к следствию собеседник предполагает, что на тот момент у собеседников Билюченко просто еще не было собственных криптокошельков.

Билюченко увезли в аэропорт, откуда admin улетел в Новосибирск, что подтверждается данными системы «Розыск-Магистраль»: на его имя были взяты два билета из Москвы — на 26 и на 27 апреля.

Спустя две недели, в середине мая, Билюченко вернулся в столицу по просьбе «Антона». Все в том же «Новинском пассаже» «Антон» якобы потребовал от admin’а, чтобы он перевел всю криптовалюту на новые кошельки. Билюченко сделал это, после чего его отпустили в Новосибирск. В «Розыск-Магистрали» отражено, что на 15 мая у Билюченко было два купленных билета до Москвы и — вероятно, на всякий случай — три обратных, на 17-е, 18-е и 19-е числа.

Показания admin’а косвенно подтверждаются данными порталов, отслеживающих криптовалютные транзакции. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч биткоинов и 700 тысяч лайткоинов. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно 350 млн долларов.