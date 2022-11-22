Аналитический центр Минпросвещения и IT-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell. Дела были приняты к производству в октябре и ноябре, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Это первые иски российских госструктур к американской корпорации, поданные после ее ухода из России. AUEG «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ» в частности подал иск на 22,9 млн руб. Информации о конкретных исковых требованиях Минпросвящения к ответчику в материалах суда нет.

В связи с уходом Dell с отечественного рынка к ее российскому юрлицу стали подавать иски бывшие партнеры компании – преимущественно интеграторы, которые работали с продукцией разработчика в стране. Основная часть этих исков находится в процессе рассмотрения, указано в картотеке. Также один из исков подала к американскому производителю электроники и металлургическая и горнодобывающая компания Evraz. Таким образом, к началу сентября общая сумма исковых требований к Dell в России превысила 1 млрд руб. Суть претензий компаний к Dell сводилась к тому, что разработчик не оказывал поддержку серверного оборудования компании у клиентов, объясняли «Ведомостям» юристы. «Многие иностранные производители не только объявили об остановке продаж в России, но и об отказе от обслуживания ранее поставленного оборудования», – констатирует директор департамента управленческого консультирования компании ДРТ (бывшая Deloitte) Анастасия Гончар. По ее словам, клиентам в РФ приходится замещать поддержку от вендора внутренними или внешними ресурсами на российском рынке. «Также есть практика обращений в суды», – говорит она.