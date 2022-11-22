В тестовом режиме запущен магазин приложений под Android AppBazar от МТС. Доступны 83 приложения, 55 из которых - игры. Подсанкционных банков в магазине нет. Главным отличием от флагмана импортозамещения RuStore, впрочем, считается наличие продуктов от зарубежных разработчиков.

Компания намерена продвигать приложения из AppBazar в рамках программы лояльности среди клиентов МТС, а к февралю 2023 года обещает расширить каталог до 500 позиций. МТС также ведет переговоры с производителями смартфонов о возможной предустановке AppBazar, но не раскрывает, с кем именно.

Размещать приложения в AppBazar смогут не только российские, но и иностранные разработчики, утверждают в МТС.

Там говорят, что уже сотрудничают с пятью иностранными компаниями, не раскрывая названий. Пока это выглядит главным отличием разработки МТС от магазина RuStore от VK, который по решению правительства станет обязательным для предустановки на все мобильные устройства, продаваемые в России. Там издателями приложений могут быть только российские лица, следует из правил регистрации разработчиков.

“Ъ” обнаружил в AppBazar игры от британской 8floor (Gnomes Garden), итальянской TuoMuseo (Father and Son), бразильской Orube Game Studio (Dwarf Journey), португальской Infinity Games (Infinity Loop) и российско-британской Zeptolab (Cut the Rope и C.A.T.S). Их издателем в AppBazar указан провайдер мобильного контента «СМС-Сервисы», принадлежащий сооснователям компании i-Free Кириллу Петрову и Сергею Шульге.

Из 28 неигровых приложений, представленных в AppBazar, 15 — разработки самой МТС. Некоторые из сторонних сервисов тоже связаны с оператором: маркетплейс Ozon — общим владельцем (АФК «Система»), каршеринг BelkaCar — присутствием в подписке «МТС Premium».

Банки представлены тремя приложениями — от МТС-банка, Почта-банка и «Дом.РФ». В магазине МТС нет приложений банков, попавших под санкции и удаленных из Google Play и App Store, в частности, Сбербанка. В компании отказались комментировать возможность их включения в AppBazar, но отметили, что ограничений на доступ для приложений других операторов связи на свою платформу вводить не планируют.