Владелец российской мобильной ОС «Аврора» «Ростелеком» просит Минцифры проверить правомерность включения в реестр отечественного софта ОС «Ред Софта», работающей на базе открытого кода Android. Построенная на Android Open Source Project мобильная ОС «Ред Софта» вошла в реестр в октябре. Ранее «Коммерсант» ознакомился с повесткой заседания экспертного совета при Минцифры, на котором рассматривался вопрос. Из документа следует, что одним из приглашенных экспертов по включению «Ред ОС М» в реестр был сотрудник ГК «Астра» Роман Мылицын, в чьем заключении говорилось, что использование AOSP предполагает работу с инструментами Google — Android SDK (Software Development Kit), которое можно скачать только при условии получения лицензии от американской корпорации.

«Лицензионное соглашение на Android SDK ограничивает возможность его применения за пределами экосистемы Google, так как это нарушает американское законодательство и санкционные ограничения»,— пояснял господин Мылицын, уточняя, что в реестр не могут быть включены программы, имеющие ограничения со стороны иностранных государств. В то же время в ГК «Астра» заверили, что «Ред Софт» на заседании «доказал, что при разработке приложения не использовал Android SDK, подтвердив это документацией».Создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал» Дмитрий Комиссаров полагает, что «продукты, в которых нет собственной разработки, не должны присутствовать в реестре». «"Ред ОС М" запускает на основе Android свою оболочку, но экспертный совет почему-то не усмотрел в этом нарушений»,— говорит он. Господин Комиссаров считает, что в открытом коде AOSP используются «закладки от американских разработчиков, которые могут навредить безопасному использованию устройства». В АРПП «Отечественный софт» пока не планируют обращаться в Минцифры с идеей проверки нахождения в реестре систем на основе Android. Однако, уточнили в АРПП, «на площадке ассоциации разрабатываются требования по определению вклада разработчика в продукт, которые будут направлены в Минцифры».