Яндекс.Музыка обновила закладки на страницах музыкантов (на момент публикации не удалось уточнить, когда это произошло). Новинкой стали ссылки на покупку физических товаров — виниловых грампластинок музыканта. «Музыка» предлагает покупать их в магазине «Озон». Используется самая простая схема. Яндекс.Музыка ссылается на «Озон» так называемой партнёрской ссылкой, но двусторонней интеграции «Музыки» и магазина нет. «Яндекс», с одинаковой готовностью, предлагает купить, как те пластинки, что продаются в магазине, так и те диски, что уже закончились. Интересно, что разработанные ранее и «Озоном», и сервисами «Яндекса» торговые платформы уже сегодня могут обслуживать полноценные продажи, в том числе со стороны. «Яндекс» может продавать товары со складов «Озона» у себя, через механизмы «Маркета». Полноценные микровитрины «Озона» TradeUP можно устанавливать на третьих сайтах (например Яндекс.Музыке, хотя их использование на медийных сайтах в рекламе TradeUP не упоминалось). Однако ещё три с половиной месяца назад «Озон» разорвал отношения с Яндекс.Маркетом, так как в продажах на стороне «Яндекса» он не заинтересован.



Яндекс.Музыка предлагает купить саундтрек к The Hunger Games, но эти диски закончились в Ozon.ru

Не исключено, что «Музыке» требуется дополнительная монетизация, но договориться о полноценной бесшовной интеграции с «Озоном» ей сложно. Со 2 сентября 2016 года Ozon.ru не размещается в братском для «Музыки» Яндекс.Маркете (в сервисе есть предложения о продаже виниловых дисков, сейчас не очень масштабные). Тогда «Маркет» объявил о переводе сервиса в формат торговой площадки. Он больше не генерирует переходы на сайты магазинов, а продаёт их товары на своём. В «Озоне» объясняли, что им нужен прямой контакт с покупателем, которому можно предлагать собственные акции и бонусные программы. Управляющий директор российского офиса компании CityAds Алексей Романенков говорил, что это логичная позиция для крупных магазинов. К декабрю Яндекс.Маркет потерял руководителя, временно отказался от жесткой CPA-модели, вернул ссылки на магазины, пока не вернул «Озон» на свою площадку, и в Яндекс.Музыке использует минимально предпочитаемый магазином формат продаж — с переходом покупателя на страничку «Озон». Магазин выплачивает партнёрам за привлечение покупателей приблизительно о 2,5% до 15% с каждой покупки.

Исторически магазин и музыкальный сервис иногда, независимо друг от друга, задумывались о более плотном взаимодействии с внешними партнёрами. Так 4 года назад «Озон» создал компанию Ozon eSolutions. В её задачи входило создание интернет-магазинов «под ключ», обработка заказов, доставка и обслуживание покупателей партнёрского магазина через колл-центр. В декабре 2016 магазин и рекламная компания Kapibara заявили о запуске мини-магазинов «Озона» TradeUP. Их блоки могут установить на свои сайты поставщики магазина в обмен на определённый стартовый платёж и абонентскую плату. Товары для продаж через TradeUP должны находиться на складе «Озон», что и происходит, например, в случае продаж виниловых пластинок через партнёрскую схему «Яндекса». Формально «Озон» предложил TradeUP своим поставщикам, а не таким третьим сторонам, как Яндекс.Музыка. При помощи TradeUP фирменный сайт бренда может стать для него дополнительной торговой площадкой.

С 2006 до сентября 2007 года music.yandex.ru была магазином для поиска платных mp3. За переход по ссылкам магазины платили лишь 2 цента — это было значительно дешевле расценок «Яндекс.Маркета» и «Директа» тех лет. Однако проект не состоялся и был закрыт (во второй раз Музыка перезапустилась в 2009, а нынешняя версия появилась спустя год, в сентябре 2010). В 2013 году Яндекс.Музыка снова предложила купить товары, правда в единичных случаях. Так в феврале 2013 года музыкальный сервис выложил новый альбом Земфиры. Официальный сайт певицы рекламировал Яндекс.Музыку, где записи можно слушать бесплатно. В свою очередь Яндекс.Музыка, со специально оформленной страницы спецпроекта, предлагала перейти к покупке файлов. В iTunes альбом «Жить в твоей голове» стоил 129 руб. За три недели доходы от продаж файлов в интернете составили больше 2 млн руб., кроме этого было продано более 10 000 дисков. Организаторы называли цифры рекордными для России.

В январе 2014 года, одна из главных музыкальных компаний мира, Spotify предложила музыкантам компенсировать низкий доход от стриминга продажей сувениров. Сервис интегрировал решение Topspin Media, она продаёт музыкантам: статистику, онлайн-магазин сувениров, механизм почтовых рассылок.

Российская Яндекс.Музыка предоставляет исполнителям, представленным на сервисе, лишь право разместить на страницах со своей музыкой кнопку «Поддержать» для добровольного сбора денег от слушателей. Яндекс.Маркет, Директ, «Почтовый офис» и другие сервисы большого портала к Музыке не подключаются. В этом контексте, по состоянию на конец 2016 года, более выигрышный имидж у конкурирующего ВКонтакте. В той или иной форме, заинтересованные музыканты могут продавать через ВК свою сувенирку, виниловые диски (через сравнительно молодой сервис «Товары»), использовать рекламные инструменты соцсети для своего продвижения.

Дополнительно: основанная в 2007 году оскароносцем Питером Готчером Topspin Media успела завоевать доверие YouTube, MTV, старожилов интернета из Nullsoft/Winamp, её руководитель Айан Роджерс возглавлял разработку стриминга «Daisy», который позднее стал известен, как «Beats Music» и был поглощен Apple, после чего Роджерс, одновременно возглавил Beats Music и iTunes Radio. Впрочем, после запуска Apple Music, где он руководил радио и, в частности, амбициозной станцией Beats 1, Роджерс проработал в Apple лишь два месяца, а затем, по сообщениям анонимных источников, ушёл в торговлю luxury-товарами.