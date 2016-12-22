Эксперимент с живым радио повторит эксперимент с живым видео, сообщил Facebook. В ближайшие недели в сети появится прямой звук пяти партнёров, самым известным из них станет подразделение BBC World Service (сеть сослалась на FB страничку бразильской BBC). Facebook, традиционно для себя, крайне настороженно подходит к новым взаимодействиям с медиа.

В мае прошлого 2015 сеть тестировала просмотр полных материалов The New York Times, BuzzFeed, National Geographic и ещё нескольких изданий через сервис Instant Articles. Через месяц оказалось, что предложенной функцией никто не пользуется. В августе того же года появилась видеослужба Facebook Live (упомянутое выше радиовещание будет её частью — звук, но без «картинки»). Live и условия работы с ним немного менялись, но в декабре 2016 издание Recode всё-равно констатировало, что видео-производители, включая большинство крупных спортивных лиг, неохотно делятся привлекательными материалами с Facebook, не получая ничего взамен.

Facebook пообещал, что к моменту запуска живое радио будет похоже на полноценный приёмник в версии для Android. На этой платформе эфир не прервётся, даже если приложение соцсети свёрнуто, а телефон заблокировался. Владельцы iPhone и iPad смогут слушать звук только в открытом приложении Facebook.

Из обсуждения отчётности за второй квартал 2016 года с финансовым директором Facebook Дейвом Венером известно, что у сети кончились традиционные места для рекламы внутри ленты новостей. Поэтому сеть уже не может отказаться от экспериментов с новыми для себя медиа-форматами. Гарантированно урезанный радиофункционал Facebook для iOS, в этом случае, может объясняться тем, что сеть заинтересована в максимальной выручке со всего пакета своего инвентаря. Через несколько недель в Facebook выяснят, чем «принудительное» прослушивание радио через технику Apple выгоднее, чем прослушивание радио через Android, где параллельный просмотр френд-ленты слушателю не нужен (то есть старая рекламная модель с объявлениями в ленте, в самом неприятном для FB случае, для него не работает совсем).