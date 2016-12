Неделей ранее Дональд Трамп пригласил президента SpaceX и Tesla Элона Маска и президента Uber Тревиса Каланика в Совет по стратегии и политике США (Strategic and Policy Forum), в совет так же вошли президент Disney Боб Игер и глава IBM Джинни Ромитти.

Иногда говорят, что твитты Айкана существенно влияют на биржевые котировки (на самом деле влияют лишь деньги, инвестиции), а недоброжелатели предпринимателя называют его «корпоративным рейдером», специализирующемся на гринмейле.

18 мая 2015 Айкан, якобы, «спровоцировал» через Twitter рост капитализации Apple на $8,35 млрд. В этот день он опубликовал в микроблоге ссылку на открытое письмо руководителю Apple Тиму Куку. «Thanks for the manipulation, Carl», — впоследствии поблагодарили Айкана подписчики, ставившие на рост, а не на падение, бумаг Apple. Спустя три месяца определённое экономическое значение Twitter признал Bloomberg. Компания поключилась к мониторингу твитов с новостями о финансовом рынке.

Think you will find our latest letter to @tim_cook re $AAPL interesting: http://t.co/w6e9XvWptb

В 2013 году, когда Айкан впервые рассказал о своей экономической заинтересованности в Apple, котировки тоже росли.

We currently have a large position in APPLE. We believe the company to be extremely undervalued. Spoke to Tim Cook today. More to come.

— Carl Icahn (@Carl_C_Icahn) August 13, 2013