Instamart, сервис по доставке продуктов из магазинов, привлёк 100 млн рублей в ходе раунда А. Инвесторами стали Mail.Ru Group, экс-президент «Дикси» Илья Якубсоном и другие инвесторами. Это вторая (или третья, смотря как считать) инвестиция Mail.ru Group в foodtech в этом году. Холдинг купил за $100 млн Delivery Club — сервис по доставке готовой еды, а до этого инвестировал неназванную сумму в так и не запустившийся сервис от ушедших и вновь вернувшихся менеджеров Delivery Club (всё сложно).

Instamart основан в 2013 году бывшими инвестиционными банкирами из Goldman Sachs и Rothschild Петром Федченковым (сейчас — CEO компании) и братьями Андреем и Дмитрием Жулиными. Федченков заявил, что в 2017 году они планируют выйти на годовой оборот в 500−700 млн рублей. Он также отметил, что компания уже начала расширяться — сейчас в команде больше 30 человек, а в начале года было 5. Сейчас с компанией сотрудничает сеть ритейлеров Metro Cash & Carry, которая предоставляет продукты.

Год назад компания уже получала несколько десятков миллионов от гендиректора и основателя Qiwi Сергея Солонина, Альберта Сагиряна, бывшего управляющего директора Сбербанк КИБ, и других. Instamart сообщал, что взял деньги в том числе на географическую экспансию — в первую очередь в Санкт-Петербург. Федченков уточнил «Роем!», что Instamart так и не запустился в Питере и намеревается это сделать уже в следующем году. Нынешние 100 млн планируется потратить на развитие продукта, IT-инфраструктуру, масштабирование и продвижение мобильных приложений Instamart на iOS и Android (будет в январе).