Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), которая занималась организацией «Черной пятницы» и «Киберпонедельника», к концу января запустит онлайн-площадку распродаж Onedaysale, где ведущие-онлайн магазины смогут продавать со скидками до 90%.

В АКИТ входят «М.Видео», «Юлмарт», Ozon, Otto Group, Lamoda и другие 30 магазинов. Первой распродажей станет «Киберпонедельник», в 2017 году он пройдет уже в третий раз. Организатором предыдущих акций, в том числе — «Черной пятницы», выступила компания «220 Вольт». Управляющий партнёр «220 Вольт» Алексей Фёдоров также является президентом АКИТ.

Распродажи будут проводиться беспрерывно в течение всего года, иногда некоторые акции будут приурочены к определенным датам и сезонным распродажам. На площадке будут представлены и тематические распродажи к праздникам, и стоковые акции компаний, которым нужно распродать остатки, о чем представители ассоциации сообщили РБК. Возможно, распродажа каждого товара будет идти всего 1 день, так как мероприятие получило название Onedaysale.

В АКИТ предполагают, что в первой акции участие примут не меньше 350 магазинов и трафик на сайт во время распродаж будет достигать не менее 1 млн человек. Также они ожидают, что в течение года к площадке подключится около тысячи продавцов.

Участие в распродаже для российских производителей будет бесплатным, остальным будет предложено несколько платных пакетов (абонемент или участие в определенных распродажах) на выбор. Кроме того, представители АКИТ утверждают, что их ассоциация не стремится получить прибыль от проекта: все финансовые поступления будут покрывать расходы оператора, которым, станет принадлежащий «Техносиле» екатеринбургский онлайн-ритейлер Е96. «В качестве выгоды для себя АКИТ ожидает рост количества членов и поддержку существующих участников ассоциации», — объяснил «Ведомостям» Фёдоров.