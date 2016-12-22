Mail.ru Group добавит в свое картографическое приложение Maps.Me новую функцию — оповещение пользователей о пробках. Теперь приложение будет в режиме реального времени получать информацию о загруженности дорог и составлять маршрут движения с учетом пробок, сообщили «Известия». Сейчас холдинг проводит тестирование новой функции и бета-версия приложения доступна лишь небольшому количеству людей.

По данным газеты, сервис планируется запустить в России, в Нью-Йорке, Берлине, Париже и ряде других европейских городов. Пока крупнейшим игроком на рынке остается Яндекс.Навигатор. По данным компании, в России приложением пользуются более 11,1 миллион человек в месяц. Сервис также доступен в Беларуси, Казахстане, Турции, Украине и других странах. Его общая аудитория составляет 16 млн человек. В августе этого года схожие функции запустил сервис 2ГИС. В нем появилось голосовое ведение по маршруту, показ пробок и проч. У компании только в Android-приложении более 8 млн пользователей.

В октябре этого года стало известно, что Росавтодор работает над мобильным приложением для водителей на основе собственных данных о ситуации на российских дорогах. За разработку продукта Росавтодор заплатит 17,8 млн рублей. Проект пока не запущен. Собственное приложение навигации есть у Google, его аудитория неизвестна. По данным Google Play у сервиса до 10 млн загрузок.