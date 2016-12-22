Руководитель по развитию бизнеса китайской UCWeb (выпускает браузер UC Browser) в России Алекс Ци на пресс-конференции заявил: «Мы уже работаем с Яндекс.Маркетом со второй половины 2016 года, и это сотрудничество будет уплотнятся. Мы смотрим в сторону эксклюзивного партнерства», — механизм партнёрства Ци описать отказался, сообщило агентство RNS. В «Яндексе» редакции «Роем!» тоже отказались комментировать сюжет. Его достоверность или ложность неизвестна.

Год назад представитель китайской Baidu заявил ТАСС , что они намерены « укреплять» сотрудничество с «Яндексом». В ответ « Яндекс» напомнил, что « укреплять» нечего — поисковик с Baidu не сотрудничал.

Компания UCWeb входит в китайскую Alibaba Group. Формально Яндекс.Маркет и Alibaba — это прямые конкуренты. Яндекс.Маркет, как и площадки «Алибабы» торгуют в сети. UCWeb и китайский офис «Яндекса» обслуживают китайских рекламодателей, рекламирующихся в России. «Яндекс» выпускает собственный Яндекс.Браузер. По данным Liveinternet доля мобильного Яндекс.Браузера составляет 4,9%, а UC 1,7%. Весь последний год, по статистике Liveinternet, популярность Яндекс.Браузера уверенно растёт, а UC — падает.

Страница партнёрств UC выделяет четыре типа возможных партнёров: мобильный оператор, производитель телефонов, контент-провайдер, рекламодатель. Яндекс.Маркет можно представить только в качестве последнего, однако в этом случае непонятна мечта Алекса Ци. Владельцу нет смысла рекламировать «Маркет» исключительно через теряющий популярность UC браузер.

P. S. Ещё один представитель UCWeb Дмитрий Лушников рассказал, что они ведут переговоры с Mail.ru о интеграции игр и соцсети «Одноклассники». В этом случае загадок нет. В UC действительно предусмотрены функциональные дополнения или наборы кнопок с разным видом контента.