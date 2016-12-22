Портал для поиска работы Superjob представил прогноз рынка труда по итогам года. Редакция «Роем!» публикует его целиком.

Алексей Захаров, основатель Superjob

2016 год подтвердил: на российском рынке труда продолжаются качественные изменения. И, хотя бизнес и приспособился к экономическим реалиям и значимых сокращений численности персонала в уходящем году компании не проводил, возврата к реалиям прошлых лет не было. Компании урезали затраты на те HR-инструменты, которые оказались неэффективны для конкретного бизнеса, и вкладывали деньги в такие схемы, которые приносили результаты здесь и сейчас. Промежуточная цель года — повышение управляемости и прозрачности HR-процессов. Главная цель — достижение максимальных показателей вовлеченности и эффективности каждого сотрудника. Кроме того российские компании начали перестраивать кадровые процессы, ориентируясь на технологические изменения в отдельных отраслях.

2017 год, по данным Superjob, во многом станет переломным для российского рынка труда. Курс на эффективность затрат продолжится: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы: компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву.

Ключевые тренды поиска персонала за 2016 год

Активность работодателя

3% компаний провели ощутимые сокращения численности персонала. 47% — годовой прирост числа вакансий. Низкая активность предложений работодателей в начале года с последующим ростом без традиционного сезонного снижения летом. Повышение требований к профессиональному уровню кандидатов на позиции , подразумевающие квалифицированный труд. Активизация внутренних резервов компаний: расширение обязанностей сотрудников , разработка специальных мотивационных программ для лучших сотрудников.

Бюджеты

Жесткий контроль бюджетов на подбор и обучение. Отказ от дорогих каналов поиска в пользу более бюджетных. Оптимизация компенсационных пакетов. Оплату обучения , фитнесса , проезда предлагают не всем. Чаще стали предлагать скидки на продукцию. Повышение зарплат опережающими темпами для талантов , редких и высококвалифицированных специалистов.

Технологии (на кейсах Superjob)

Мобильная платформа — создание вакансий и управление коммуникациями. По итогам 2016 года окончательно оформилась аудитория работодателей mobile only , которые используют только смартфоны и планшеты для поиска новых сотрудников и управления коммуникациями с ними.

которые используют только смартфоны и планшеты для поиска новых сотрудников и управления коммуникациями с ними. Cервисы для точной оценки информации о кандидате. Более 6500 компаний , не дожидаясь коммерческого релиза продукта , воспользовались Social Link от Superjob — первым в России сервисом высокоточной агрегации информации о кандидате из социальных сетей.

не дожидаясь коммерческого релиза продукта воспользовались Social Link от Superjob — первым в России сервисом высокоточной агрегации информации о кандидате из социальных сетей. Автоматизация рутинных процессов. Через месяц после презентации компанией Superjob прототипа HR-бота в качестве примера диалогового интерфейса и автоматизации первичного интервью компания « Связной» совместно с Superjob первой запустила бота для подбора кандидатов.

Прогноз Superjob на тренды в поиске сотрудников 2017

Активность работодателей в конкурентных отраслях будет расти, среднемесячные темпы роста числа вакансий составят в среднем +5% в месяц. 2017-й станет последним годом, когда мы сможем констатировать общий рост количества реальных рабочих мест.

С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. Реальная безработица будет расти на эту же цифру. Таким образом, при существующих тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько раз, до 20—25%. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти. Сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится.

Прогноз Superjob на тренды 2017 в HR

Подбор станет более точным, нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Чтобы обеспечить этот процесс, компании будут выделять бюджеты на собственную разработку или закупку готовых ИТ-решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками.

Качество найма окажется на первом месте. Это позволит не только сократить сроки профессиональной адаптации , но и снизить расходы на обучение.

но и снизить расходы на обучение. Повысится интерес профессионалов к такому элементу компенсационного пакета , как обучение за счет компании.

как обучение за счет компании. Роль менеджера по персоналу в общей стратегии бизнеса будет расти , повысятся требования к знаниям и навыкам использования новых технологий в HR-процессах.

Тенденции спроса и предложения в 2017 году

Повышение спроса в 2017 году

ИТ: мобильные разработчики , веб-разработчики , специалисты по информационной защите , кибербезопасности , аналитики Big Data со знаниями в других предметных областях. Добыча сырья: специалисты по разведке и разработке месторождений , совершенствованию технологий. Промышленность: инженеры в машиностроении , в т. ч. нефтегазовом , специалисты в лесной промышленности , инженеры в авиационной , пищевой промышленности. Продажи: в области продаж услуг и высокотехнологичных продуктов. Банковская сфера: управленцы , в т. ч. антикризисные; специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью. Юриспруденция: специалисты в области международного и налогового права. НR: директора по персоналу , аналитики с техническим бэкграундом , специалисты по внутреннему обучению.

Снижение спроса в 2017 году