Портал для поиска работы Superjob представил прогноз рынка труда по итогам года. Редакция «Роем!» публикует его целиком.
Алексей Захаров, основатель Superjob
2016 год подтвердил: на российском рынке труда продолжаются качественные изменения. И, хотя бизнес и приспособился к экономическим реалиям и значимых сокращений численности персонала в уходящем году компании не проводил, возврата к реалиям прошлых лет не было. Компании урезали затраты на те HR-инструменты, которые оказались неэффективны для конкретного бизнеса, и вкладывали деньги в такие схемы, которые приносили результаты здесь и сейчас. Промежуточная цель года — повышение управляемости и прозрачности HR-процессов. Главная цель — достижение максимальных показателей вовлеченности и эффективности каждого сотрудника. Кроме того российские компании начали перестраивать кадровые процессы, ориентируясь на технологические изменения в отдельных отраслях.
2017 год, по данным Superjob, во многом станет переломным для российского рынка труда. Курс на эффективность затрат продолжится: компании будут стараться нанять лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи». При этом в некоторых сферах даже самых лучших заменят роботы-алгоритмы: компании в ряде отраслей уже готовят для этого почву.
Ключевые тренды поиска персонала за 2016 год
Активность работодателя
- 3% компаний провели ощутимые сокращения численности персонала.
- 47% — годовой прирост числа вакансий.
- Низкая активность предложений работодателей в начале года с последующим ростом без традиционного сезонного снижения летом.
- Повышение требований к профессиональному уровню кандидатов на позиции, подразумевающие квалифицированный труд.
- Активизация внутренних резервов компаний: расширение обязанностей сотрудников, разработка специальных мотивационных программ для лучших сотрудников.
Бюджеты
- Жесткий контроль бюджетов на подбор и обучение.
- Отказ от дорогих каналов поиска в пользу более бюджетных.
- Оптимизация компенсационных пакетов. Оплату обучения, фитнесса, проезда предлагают не всем. Чаще стали предлагать скидки на продукцию.
- Повышение зарплат опережающими темпами для талантов, редких и высококвалифицированных специалистов.
Технологии (на кейсах Superjob)
- Мобильная платформа — создание вакансий и управление коммуникациями. По итогам 2016 года окончательно оформилась аудитория работодателей mobile only, которые используют только смартфоны и планшеты для поиска новых сотрудников и управления коммуникациями с ними.
- Cервисы для точной оценки информации о кандидате. Более 6500 компаний, не дожидаясь коммерческого релиза продукта, воспользовались Social Link от Superjob — первым в России сервисом высокоточной агрегации информации о кандидате из социальных сетей.
- Автоматизация рутинных процессов. Через месяц после презентации компанией Superjob прототипа HR-бота в качестве примера диалогового интерфейса и автоматизации первичного интервью компания «Связной» совместно с Superjob первой запустила бота для подбора кандидатов.
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Прогноз Superjob на тренды в поиске сотрудников 2017
Активность работодателей в конкурентных отраслях будет расти, среднемесячные темпы роста числа вакансий составят в среднем +5% в месяц. 2017-й станет последним годом, когда мы сможем констатировать общий рост количества реальных рабочих мест.
С 2018 года начнется сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% каждый год. Реальная безработица будет расти на эту же цифру. Таким образом, при существующих тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году может вырасти в несколько раз, до 20—25%. При этом спрос на специалистов высокой квалификации будет только расти. Сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки занятости не получится.
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Прогноз Superjob на тренды 2017 в HR
Подбор станет более точным, нанимать на вакантные позиции будут сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Чтобы обеспечить этот процесс, компании будут выделять бюджеты на собственную разработку или закупку готовых ИТ-решений для поиска, оценки, управления коммуникациями с новыми сотрудниками.
- Качество найма окажется на первом месте. Это позволит не только сократить сроки профессиональной адаптации, но и снизить расходы на обучение.
- Повысится интерес профессионалов к такому элементу компенсационного пакета, как обучение за счет компании.
- Роль менеджера по персоналу в общей стратегии бизнеса будет расти, повысятся требования к знаниям и навыкам использования новых технологий в HR-процессах.
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Тенденции спроса и предложения в 2017 году
Повышение спроса в 2017 году
- ИТ: мобильные разработчики, веб-разработчики, специалисты по информационной защите, кибербезопасности, аналитики Big Data со знаниями в других предметных областях.
- Добыча сырья: специалисты по разведке и разработке месторождений, совершенствованию технологий.
- Промышленность: инженеры в машиностроении,
в т. ч.нефтегазовом, специалисты в лесной промышленности, инженеры в авиационной, пищевой промышленности.
- Продажи: в области продаж услуг и высокотехнологичных продуктов.
- Банковская сфера: управленцы,
в т. ч.антикризисные; специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью.
- Юриспруденция: специалисты в области международного и налогового права.
- НR: директора по персоналу, аналитики с техническим бэкграундом, специалисты по внутреннему обучению.
Снижение спроса в 2017 году
- Снизится реальный спрос на бухгалтеров начального уровня, что отразится в снижении предложений по заработной плате. Продолжатся сокращения численности бухгалтерских подразделений на средних и крупных предприятиях, в том числе государственных. К 2020 году рынка труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в 3 раза.
- Банки перестанут размещать новые вакансии и начнут сокращение действующих позиций специалистов, задействованных в бумажном документообороте.
- Будет снижаться спрос на сотрудников контакт и колл-центров в связи с расширением автоматизации подобных видов деятельности. В целом в ближайшие годы в разы сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы
и т. д.). Прежде всего это затронет IT-сферу, что выразится в сокращении спроса до 70%.
- Перестанет расти с 2017 года (с 2018 года начнет снижаться) спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.
- Начнет сокращаться спрос на преподавателей иностранных языков. Знание иностранного языка окончательно перестанет быть преимуществом при трудоустройстве (кроме позиций, где требуется уровень носителя языка).
- Начнет снижаться спрос на рабочих горнодобывающей отрасли.
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