"Элкомсофт" получил отказ на заявку о включении решения для восстановления паролей ElcomSoft Password Recovery Bundle в реестр отечественного ПО, написал в своем Facebook президент компании Александр Каталов. Причиной отказа послужило отсутствие сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), которая в частности в обязательном порядке лицензирует решения в области криптографии, распространяемые на территории России.

Каталов уточняет, что его компания не разрабатывает средства защиты конфиденциальной информации, поэтому получать сертификат ФСТЭК не обязана. По его словам, в министерстве ответили ему, что "это требование эксперта (комиссии, отвечающей за внесение продуктов в реестр прим. "Роем!"). "Ну и шли бы они <...> со своим импортозамещением. Все равно у нас рынок №1 - Штаты, а №2 Китай", - резюмировал Каталов. Он также уточнил "Роем!", что компания не планирует получать требуемый сертификат и заново подавать заявку на включение в реестр.

Сложность ситуации также в том, что в реестре нет класса программ, под который подходила бы продукция "Элкомсофта", поэтому компания подавала документы по классу решений для защиты информации, а для них сертификация ФСТЭК нужна.

Получили отказ о включении в реестр российского программного обеспечения. Типа мы ФСТЭКу не отстегнули. За то что мы "шифруем". А мы ведь наоборот - ломаем! Ну и шли бы они в жопу со своим "импортозамещением". Все равно у нас рынок №1 - Штаты, а №2 Китай. Подумали с Vladimir Katalov и решили вывести всю интеллектуальную собственность подальше из России. Безопаснее будет.

P.S. ФСТЭК был создан в 1995 году. Элкомсофт - в 1990-м, еще в СССР

P.P.S. Следсвенный Комитет как у нас покупал - так и будет покупать. Кто им лекции на ул. Радио/Техническом переулке читать будет - пиндосы что ли?

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Приказы от отказе:

https://reestr.minsvyaz.ru/…/prikazy_minkomsvyazi_ob_otkaz…/

По заявлению 89252 ElcomSoft Password Recovery Bundle

Выписка из ЭЗ:

"Не соответствует требованию п.5 е Правил Постановления 1236 от 16.11.2015 Общество с ограниченной ответственностью "Элкомсофт" не имеет лицензии на разработку средств защиты конфиденциальной информации или не предоставил необходимую информацию, подтверждающую наличие лицензии."

При работе с персональным данными нужен сертификат системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации, выданный в порядке, установленном Правительством РФ (сертификат ФСТЭК).

Вы можете заново подать заявление, оформив сертификат ФСТЭК. Более подробную информацию по отказу во включении Вы можете получить по адресу office@minsvyaz.ru

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Протокол заседания Российско-Китайской рабочей группы по сотрудничеству в области информационных технологий и сетевой безопастности. ---- 25-26 июля 2016 года

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п.4.2. О сотрудничестве в разработке программного обеспечения в сфере борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий

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"Стороны приветствуют стремление китайских компаний разрабатывать передовые решения для расследования преступлений в сфере высоких технологий на основе технологических платформ российской компании ООО "Элкомсофт". Развитие сотрудничества между компанией ООО "Элкомсофт" и китайскими заказчиками как из государственных так и из корпоративных структур обеспечит доступ к технологиям, позволяющим противодействовать противоправным деяниям и террористичеким аттакам" Posted by Alexander Katalov on Tuesday, 20 December 2016

В начале августа 2016 года Минкомсвязи впервые опубликовало список компаний, которым было отказано во включении в реестр. Тогда отказали компании КРОК с решением корпоративной системы электронного документооборота, а также «дочке» компании «АйТи» «Логика Бизнеса» с несколькими решениями в области электронного документооборота. Также в реестр не удалось попасть «дочке» IBS компании «Медиалогия", «дочке» Ростеха «БАРС групп» с решением для ЖКХ и компании «Крипто Про» с решением для защиты информации. Причины отказа не сообщались. Как сообщают источники на рынке, недавно во включении в реестр также было отказано производителю решения Frontol - системы автоматизации торговли.