С помощью похожих аудиторий рекламодатели смогут найти ВКонтакте пользователей, которые похожи на уже существующих клиентов по социально-демографическим и поведенческим характеристикам, географии и интересам. Таким образом охват объявления может быть расширен на аудиторию, которой потенциально интересны рекламируемые товары или услуги. […] Для создания аудитории look-alike можно использовать различные источники: выгрузку из CRM-системы, контактные данные, собранные в ходе рекламной акции или данные, полученные в ходе сбора аудитории ретаргетинга на сайте.