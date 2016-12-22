Uber отозвал с улиц Сан-Франциско 16 беспилотных такси, которые перевозили реальных пассажиров — это был первый подобный опыт в мире. Uber запустила эксперимент в середине прошлой недели. В беспилотных такси компании находился водитель, который мог вмешаться в случае какого-то сбоя, или опасной ситуации. Исходя из этого, Uber счел, что машины не являются полностью автономными и не стал получать специальное разрешение Департамента транспорта штата, которое, кстати, стоило бы всего $150.

Власти города и штата заявили, что считают такие действия противозаконными. Прокурор штата собирался подать на Uber в суд, но Департамент транспорта нашел более элегантное решение — он просто отозвал ранее выданное разрешение на эксплуатацию машин, сославшись на то, что компания регистрировала их как обычные автомобили, а не как экспериментальные транспортные средства. После этого полиция автоматически получила право задерживать автомобили в случае их появления на улице.

Uber пришлось остановить эксперимент, но компания уже обещала, что постарается «перезапустить его где-то еще, скорее всего в другом городе в Калифорнии». Всего Uber рассчитывает в обозримом будущем заменить на «беспилотники» около полутора миллионов своих такси. В значительной степени это зависит от того, насколько быстро компании удастся обеспечить законодательную базу для запуска подобных сервисов в разных штатах и в будущем странах за пределами США.