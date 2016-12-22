С 25 января Yota поменяет подход к ценообразованию мобильных услуг для новых клиентов: вместо безлимитного интернета оператор сотовой связи введет пакетирование интернет-трафика, говорится в сообщении компании. Уже действующим абонентам Yota опция безлимитного интернет-пакета останется доступна. Сейчас формируется стоимость новых тарифов, которые, как уже известно, будут дешевле безлимитных предложений и сопоставимы с тарифами остальных операторов. Кроме того, Yota включит опцию «безлимитные мобильные приложения», благодаря которой абоненты смогут выбрать приложения, где не будет учитываться трафик.

Гендиректор компании Владимир Добрынин рассказал, что в настоящий момент более 85% вновь подключающихся к мобильному оператору клиентов ежемесячно потребляют не более 5 Гб трафика, при этом 80% трафика приходится на 10−15 популярных мобильных приложений. Компания продает безлимитный интернет по более высоким ценам, и она не оптимальна с точки зрения рынка.

По словам Добрынина, старая концепция оператора, ориентированная на продвинутых пользователей, «новаторов и трендсеттеров», практически исчерпала себя. «Мы поняли, что наше предложение не оптимально и неинтересно для тех, кто сейчас к нам подключается. За два с половиной года мы стали неинтересны — все, кто хотел, уже подключились», — добавил Добрынин.