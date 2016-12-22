В среду представители Facebook рассказали, что запросы правительства на раскрытие данных пользователей соцсети увеличились на 27% в первом полугодии 2016 года по сравнению со вторым полугодием 2015. Больше всего подобных требований Facebook получила от правоохранительных органов США. Общее количество таких запросов по всему миру выросло с 46,710 до 59,229. 56% из них сопровождались ордером, запрещающим компании сообщать пользователям о запросах на получение доступа к их конфиденциальной информации.