Google в 2015 году не выплатил $3,6 млрд налогов в Европе и США с помощью финансовой схемы, которую компания использовала с 2004 года. Выручка от операций по всему миру, поступающая в ирландское подразделение компании, была переведена через Google Netherlands Holdings на счета отделения Google Ireland Holdings, которое зарегистрировано в Ирландии, но расположено на Бермудских островах. Компании, расположенные на Бермудских островах, не платят налог на прибыль. Так, в прошлом году ставка налога снизилась до 6,4%.
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Странно. Google платит 2.5% подоходного налога. В этом масштабе, 6,5 — это запредельные цифры, корпорация заявляла, что она готова лишь подумать о выплате 6,5%, поболтать об этом, но не платить же их:
Google рассмотрит возможность заплатить 6.5% налога на прибыль за рубежом (вместо 35%) → Roem.ru