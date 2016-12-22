Google в 2015 году не выплатил $3,6 млрд налогов в Европе и США с помощью финансовой схемы, которую компания использовала с 2004 года. Выручка от операций по всему миру, поступающая в ирландское подразделение компании, была переведена через Google Netherlands Holdings на счета отделения Google Ireland Holdings, которое зарегистрировано в Ирландии, но расположено на Бермудских островах. Компании, расположенные на Бермудских островах, не платят налог на прибыль. Так, в прошлом году ставка налога снизилась до 6,4%.