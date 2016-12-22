Онлайн-кинотеатр Tvzavr откроет бесплатные временные кинозалы в торговых центрах, говорится в сообщении компании. 24 декабря первые два кинотеатра откроются в фудкорте универмага «Цветной» и ресторане Dobro Bar. 28 декабря компания рассчитывает открыть третью точку бесплатного показа кино в московском коворкинге Deworkacy. Всего в течении 2017 года Tvzavr хочет открыть около 15 таких точек в торговых центрах, ресторанах и т. д.

Мы выбрали локации, где люди привыкли платить, торговые центры, где средний чек достаточно высокий. Таким образом мы планируем привлекать аудиторию из оффлайна в онлайн, — отметила директор по маркетингу и PR Tvzavr Олеся Теплова.

Tvzavr оценивает расходы на запуск проекта в около 10 млн рублей, в основном это стоимость закупки контента и промо-материалов. Кинотеатры открываются либо в точках, где есть все необходимое для показа фильмов, либо эти расходы берет на себя площадка. Совокупную стоимость всего проекта в случае если будет выполнен план по запуску 15 офлайн-кинотеатров, компания не называет.