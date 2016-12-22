Онлайн-кинотеатр Tvzavr откроет бесплатные временные кинозалы в торговых центрах, говорится в сообщении компании. 24 декабря первые два кинотеатра откроются в фудкорте универмага «Цветной» и ресторане Dobro Bar. 28 декабря компания рассчитывает открыть третью точку бесплатного показа кино в московском коворкинге Deworkacy. Всего в течении 2017 года Tvzavr хочет открыть около 15 таких точек в торговых центрах, ресторанах
Мы выбрали локации, где люди привыкли платить, торговые центры, где средний чек достаточно высокий. Таким образом мы планируем привлекать аудиторию из оффлайна в онлайн, — отметила директор по маркетингу и PR Tvzavr Олеся Теплова.
Tvzavr оценивает расходы на запуск проекта в около 10 млн рублей, в основном это стоимость закупки контента и промо-материалов. Кинотеатры открываются либо в точках, где есть все необходимое для показа фильмов, либо эти расходы берет на себя площадка. Совокупную стоимость всего проекта в случае если будет выполнен план по запуску 15 офлайн-кинотеатров, компания не называет.
Зрителям будут транслироваться относительно новые ленты, но уже вышедшие из кинопроката: «С новым годом, мамы», «Со мною вот что происходит», «Оз: Возвращение в Изумрудный город» и другие. Акция проводится при поддержке Министерства культуры и приурочена к закрытию года российского кино. Выгода Tvzavr — в привлечении новой аудитории и различных акциях совместно с площадками — раздача скидочных карт, купонов
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