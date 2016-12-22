Директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета Александр Феоктистов покидает компанию, об этом он написал в своем Facebook. 15 ноября из Яндекс.Маркета ушел глава компании Павел Алешин, а 6 декабря директор по продуктам для бизнеса Евгений Кузьменко. Источник «Роем!» в «Яндексе» говорит, что эти три отставки являются совпадением: «Данное событие не связано с предыдущими кадровыми изменениями в команде».
Всем привет! Как обычно, перед отпуском, напишу длинный пост о том, как прошел год и чем планирую заняться в следующем.
В этом году я перестал отвечать за классический маркетинг Маркета и сосредоточился на вопросах, связанных с дистрибуцией, перформансом и партнерскими проектами. В общем, всем тем, на чем можно заработать, не затрагивая основной продукт Маркета.
За год с небольшим нам удалось развернуть одну из мощнейших систем перформанс-маркетинга в е-коммерс. Каждый, кто хотел купить что-то полезное, видел нашу рекламу в Яндексе, Гугле, сетях и везде, где можно было достать конверсионный трафик. Отмечу, что при рыночных ценах на рекламу (без скидок, в том числе в Директе) мы полностью возвращаем инвестиции и имеем двузначную маржинальность по прибыли. Это было бы невозможно сделать без Артемий Дворядкин в десктопе (к сожалению, вчера у Артемия был последний рабочий день), Ekaterina Nepomnyaschaya в мобайле и нашего партнера Roman Osokin (с прекрасной командой), за что им огромное спасибо!
Мы значительно расширили свою партнерскую сеть, добившись двукратного роста доходов, и, при этом, улучшили качество трафика. Наши данные используют ведущие контентные площадки рунета. Практически везде, где вы читаете обзоры или обсуждаете товары, можно увидеть актуальные цены и совершить покупку. Весь год над этим направлением героически трудилась Мария Шульга, и недавно к ней присоединилась Anna Samarkina, которой мы очень рады.
Есть и новые проекты, которые мы активно тестировали в уходящем году и, я надеюсь, они скоро увидят свет, но сами понимаете, о планах мы не любим. Хорошие результаты дало распространение «Советника», в том числе на мобильных платформах (им занимается Вадим Ковалев (Vadim Kovalev)), который мне повезло провести по пути от покупки сторонней компании в 2014 году до полной интеграции в Яндекс.
Это был шестой, самый интересный и самый последний год моей работы в Яндекс.Маркете. Я хочу сказать огромное спасибо всем, с кем я провел это время, и кто меня многому научил.
Помимо команды, которую я уже упомянул, это и лучшие в мире продуктовые менеджеры, которых мне повезло привести в компанию: Lubov Karpova, Natalia Mikhaylova, Elizabeth Alexeyenko; и те, кто привел в компанию меня и дал возможность заниматься интересными задачами, мои руководители: Андрей Себрант (Andrey Sebrant), Наталья Коган (Natalia Kogan), Евгений Ломизе и Павел Алёшин (Pavel Aleshin).
Мои коллеги, с которыми довелось работать над разными проектами: Юлия Дюбайло (Yulia Dyubaylo), Ксения Зарецкая (Kseniya Zaretskaya), Alexandra Polyushkova, Евгений Кузьменко (Eugene Kuzmenko), Polina Chizhova, Дмитрий Мамонов (Dmitry Mamonov), тот парень из СКК, которого нельзя называть, Алексей Шейко (Aleksey Sheiko) (заплативший 5 $ за место в этом списке) и Alex Gunyaeva (попавшая за красивые глаза). А еще сотни классных людей из разных подразделений Яндекса.
И немного о творческих планах! Я пока определился только с январским сноубордом в Сочи и готов рассматривать все предложения (формальное резюме пришлю по запросу), в том числе на разовые проекты.
Ключевые слова: электронная коммерция, digital-продукты, рекламные технологии, финтех, услуги и тревел. В общем, мне интересно все то, где я могу приносить компании доход.
А еще у нас с группой товарищей накопился неплохой опыт в привлечении конверсионного трафика, мы знаем где его брать и какие технологии лучше использовать. Поэтому, если у вас есть задачи по быстрому развертыванию перформанса, мы готовы помогать. Попробуем выбить больше двух опций из списка «быстро», «дешево», «хорошо».
P.S: Конечно, меня можно пригласить провести тренинги, стратегические сессии, внутренние семинары и консультации (об опыте расскажу лично), но участвовать в них готов ближе к февралю.
А пока — пора отдыхать!
Posted by Alexander Feoktistov on Thursday, 22 December 2016
Официально уход Феоктистова связан с упразднением его должности в результате реструктуризации:
В Яндекс.Маркете была проведена реструктуризация отдела развития бизнеса. Для централизации направления performance маркетинга в рамках компании основные функции были переданы службу performance маркетинга Яндекса. Реструктуризация закономерно повлекла за собой изменения в команде. Александром была проделана огромная работа, результаты которой имеют очень большую ценность для компании, и мы благодарим его за огромный вклад в развитие Яндекс.Маркета.
Сам Феоктистов говорит, что за год ему с командой с небольшим удалось развернуть одну из мощнейших систем перформанс-маркетинга в е-commerce. Компания значительно расширила свою партнерскую сеть, добившись двукратного роста доходов, и, при этом, улучшила качество трафика. Менеджер не сообщает о свих планах на будущее. Его бывший коллега Алешин недавно был назначен вошёл в состав совета директоров ритейлера «220 Вольт» в должности независимого директора.
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Имеет смысл вспомнить мотивационную программу «Яндекса» для московских юрлиц Яндекс.Маркета, Яндекс.Такси и Яндекс.Вертикалей. Кажется, что она работает! (в смысле остаётся выгодной для компаний) 27 мая поисковик заявил Комиссии США по ценным бумагам, что он раздаст до 20% в перечисленных московских юрлицах лучшим сотрудникам. В итоге — либо топы — были не лучшими сотрудниками, а это сомнительно. Либо уже не раздаст много (как положено, давать топам), ведь топы ушли. Из руководства Такси и Вертикалей ещё никто пачками не уходит? Странно!
Артемий Дворядкин, из браузерного Маркета — тоже ушёл вчера.
Еще одно подтверждение того, что вся команда, так называемых, топов смачно облажалась. Интересно посмотреть на реальные денежные показатели после принудительного запуска CPA модели. Как я понимаю, даже при наличии донора в виде поиска, дела идут не шибко хорошо. Может у кого то есть информация про price.ru? Как говориться, надо уходить вовремя, что и сделал в свое время Аркадий Морейнис продав price.ru за 10 лимонов зелени.