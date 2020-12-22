Генеральным директором Rambler Group стала Татьяна Доброхвалова, сохранив за собой пост старшего вице-президента Сбера, руководителя индустрий медиа, рекламы и развлечений. Прежний CEO Рамблера Рафаэль Абрамян уходит из компании после пяти лет работы в ней в качестве операционного и генерального директора.
Ещё Абрамян в комментарии для PwC к обзору про медиаиндустрию в 2019—2023 гг. отмечал важность Рамблера для Сбера как медийно-развлекательного актива. Впрочем, в этом отношении весь Рамблер сводится для Сбера к кинотеатру Okko как главной вишенке на невкусном торте.
Выбор на нас пал неслучайно. Две ключевые потребности пользователя в интернете — это «что-нибудь почитать» и «что-нибудь посмотреть».
Сделка в форме cash-in расширяет возможности для развития компании. Привлеченные средства будут инвестированы в создание нового контента, маркетинг и улучшение продукта, которые в свою очередь станут ключевыми драйверами изменения позиции Okko на рынке онлайн-кинотеатров. Мы обладаем исторически сильным продуктом и инвестиции в контент и маркетинг позволят сделать его еще лучше.
Привлеченные в рамках сделки средства также будут использованы для усиления медийных продуктов группы в соответствие со всеми ключевыми трендами развития современных аналогов — таких, например, как BuzzFeed в развлекательном сегменте или New York Times в бизнес-сегменте. На этот путь уже встали Afisha.ru, Lenta.ru и Газета.ru, которые активно развивают и контент, и технологии, упрощающие его путь к потребителю (например, рекомендательные системы, основанные на искусственном интеллекте).
Кроме того, наш бизнес-план предполагает инвестиции в сопродюсирование оригинального контента в партнерстве с лучшими продюсерами России. Пара релизов уже находятся на последней стадии производства, еще два сериала уже на этапе постпродакшн и готовятся к премьере. Стратегически важной особенностью производства оригинального контента для нас является эксклюзивный показ материала в Okko.
Сильную конкуренцию в этом вопросе мы ощущаем в первую очередь со стороны ТНТ-Премьер, главным преимуществом которой является доступ к холдинговому контенту, широко известному и любимому пользователями. В такой контент вложено много денег, так как он изначально производился для показа по телеканалу, приносящему совершенно другие доходы. В этой «схватке» для Okko важно четко позиционировать себя как производителя суперкачественного контента, доступного поначалу только в Okko.
Татьяна Доброхвалова стала вице-президентом Сбера в июле 2020 года, до этого с 2015 года была заместителем гендиректора «Газпром-медиа холдинг». Отвечала за стратегическое и корпоративное развитие, управление персоналом, юридическую службу и корпоративные коммуникации.
В «Газпром-медиа», где была заместителем гендиректора Дмитрия Чернышенко, с которым работала еще в АНО «Оргкомитет ''Сочи-2014''" и заявочном комитете «Сочи-2014», а до того возглавляла маркетинг в МТС. Вместе с ней в Сбербанк из «Газпром-медиа» перешел управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» Сергей Шишкин — именно его источники называли наиболее вероятным кандидатом на должность главы Rambler Group.
Как говорит источник «Ъ» в структурах Rambler, господин Шишкин будет осуществлять основное операционное руководство медиагруппой, тогда как основная задача госпожи Доброхваловой — развитие экосистемы медиа, рекламы и развлечений «Сбера».
22 декабря Сбер объявил, что по московским улицам поехали его первые беспилотные автомобили, чтобы пройти «проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой». Навигация автомобилей работает на технологиях ещё одной недавней покупки Сбера -- 2ГИС. До конца года по столице должны начать ездить 10 таких автомобилей.
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Зачем банку беспилотные автомобили?
Затем же, зачем и планшет за 30 тр, показать какой Греф эффективный менеджер, осовременил сбербанк, осовременит и страну.
Судя по тому, как усиленно раскручивают Навального, вероятно, что скоро дел скажет я устал, я ухожу.
Развернется не шуточная борьба за кресло холуя олигархов, в котором Греф захочет принять участие.