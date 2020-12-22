Сегодня во втором чтении рассматриваются поправки к закону «О связи». Основная задача поправок -- законодательно оформить дистанционное заключение договоров с операторами сотовой связи. Ещё одна поправка позволит бывшему владельцу утраченного устройства самостоятельно через Госуслуги вносить его уникальный идентификатор в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), после чего операторы должны будут перестать оказывать услуги связи. В предыдущей версии закона абоненту пришлось бы для этого обращаться в «федеральный орган исполнительной власти».

Помимо ЕСИА, для удаленного заключения договора будет использоваться единая биометрическая система Ростелекома, которая узнаёт людей по лицу и голосу. Поправки также разрешают операторам устанавливать случаи, «при которых не требуется предоставление оператору связи сведений о пользователях услугами связи абонента-юридического лица».