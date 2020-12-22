Пользователям картографического сервиса MAPS.ME не понравилось свежее обновление. Из сервиса исчезли любимые ими оффлайновые карты и подробная детализация местности. Поиск на русском языке перестал нормально работать, некоторые опции исчезли, а функции -- сломались. Размер загружаемых карт вырос в несколько раз. Картографические данные теперь берутся не из OpenStreetMap, а из Mapbox. Пользователь Habr составил список замеченных им ухудшений на iOS:

Плохо работает оффлайн , не работает скачивание в фоне; Нет landscape mode; Пропали все подписки ( на отключение рекламы , на путеводители); Пропали треки , которые я импортировал из KML; Исчез OSM редактор; Нельзя больше оставить отзыв на заведение и все мои отзывы пропали; Не могу восстановить свои букмарки из backup; Пропала карта метро; Пропала навигация по метро; Пропала запись и отображение недавно пройденного трека; Больше нет CarPlay; Приложение заметно тормозит , а на моем стареньком iPhone SE пользоваться стало в принципе невозможно.

Зато появился кошелёк, на доступ к которому надо встать в очередь. Исходный код MAPS.ME пока доступен на «Гитхабе». В начале ноября Mail.ru Group продала MAPS.ME корейской компании Daegu Limited. В 2014 году сервис был куплен за 542 млн рублей, продан почти в три раза дороже -- за 1,56 млрд. У него 140 млн установок мобильного приложения, 10 млн активных пользователей в месяц. За 2019 год он сгенерировал 159 млн рублей выручки и отрицательную EBITDA в -25 млн рублей.